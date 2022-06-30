Зеленський зідзвонився з президентом Німеччини: про що говорили

Штайнмаєр підтримав українців у зв'язку з атакою на Кременчук

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент заявив про «розвиток активного діалогу з Німеччиною». Обговорили нарощування оборонної підтримки», – розповів Зеленський.

У розвиток діалогу з провів перемовини з Франком-Вальтером #Штайнмайєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки . Цінуємо солідарність народу на нашому шляху до #ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2022

«Цінуємо солідарність народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук», – написав український президент.

Раніше Зеленський показав, як проходить зустріч із президентом Індонезії (відео).

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

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