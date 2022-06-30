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    Політика

    Зеленський зідзвонився з президентом Німеччини: про що говорили

    Зеленський подякував Німеччині за солідарність з Україною - Зеленський зідзвонився з президентом Німеччини: про що говорили
    Зеленський подякував Німеччині за солідарність з Україною
    фото з відкритих джерел

    Штайнмаєр підтримав українців у зв'язку з атакою на Кременчук

    Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це Зеленський написав у Twitter.

    Президент заявив про «розвиток активного діалогу з Німеччиною». Обговорили нарощування оборонної підтримки», – розповів Зеленський.

    «Цінуємо солідарність народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук», – написав український президент.

    Раніше Зеленський показав, як проходить зустріч із президентом Індонезії (відео).

    Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

    До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський зідзвонився з президентом Німеччини: про що говорили