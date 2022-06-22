Шольц закликав створити «план Маршалла» для України

Про допомогу у відновленні України йтиметься на саміті G7 26-28 червня

Німецький канцлер запропонував обговорити питання щодо плану відновлення України на саміті G7

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні саміту «Великої сімки» (G7) закликав створити «план Маршалла» для реконструкції України від наслідків війни з Росією. Про це він заявив в урядовому зверненні, пише Sueddeutsche Zeitung.

За словами німецького канцлера, про допомогу у відновленні України йтиметься на майбутньому саміті G7 в Ельмау 26-28 червня, в якому братиме участь і президент Володимир Зеленський.

«Україні потрібен «план Маршалла» для реконструкції. На саміті потрібно домовитися про те, який вигляд міг би мати такий план», – сказав Шольц.

Для реалізації цього плану канцлер Німеччини хоче створити комісію експертів разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

План Маршалла – це програма економічної допомоги країнам Європи після другої світової війни, яку розробив держсекретар США Джордж Маршалл. Вона діяла з 1948 до 1952 року і охоплювала країни Західної, Північної, Південної Європи та Туреччини. На СРСР та країни соціалістичного блоку план не поширювався.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили на саміти «Великої сімки» та НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну фінансово та зброєю доти, доки вона цього потребує. Шольц наголосив, що для Німеччини важливо дотримуватися курсу на підтримку України доти, доки Путін не визнає «колосальної помилки».

Раніше уряд Німеччини на своєму сайті опублікував детальний список того, що вже було надано, і того озброєння, яке країна передасть Україні в межах військової допомоги. Наголошується, що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу і не зупиниться лише на вже поставлених САУ Panzerhaubitze 2000.

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