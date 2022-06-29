Зеленський розповів про важливу оптимістичну новину: звернення

Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку, запевнив президент

Президент Володимир Зеленський розповів про ще одну оптимістичну й дуже важливу новину: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців і один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників «Азовсталі». Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку», – сказав президент.

Зеленський також розповів, що Україна підписала транспортний безвіз.

Нагадаємо, Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повернулись 144 українських захисники.

Як раніше повідомлялося, заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») перебували у СІЗО «Лефортово» у Москві.

Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».