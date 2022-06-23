Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері

Система протиповітряної оборони Iris-T ще не надійшла на озброєння німецької армії, а у Збройних силах України скоро з'явиться один такий екземпляр

Український посол похвалив за допомогу федерального канцлера Німеччини

Українські дипломати разом із компанією Diehl Defence організували підписання угоди про постачання Україні 10 стаціонарних систем протиповітряної оборони Iris-T. Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив у інтерв’ю «Укрінформу».

Дипломат наголосив, що підписанню угоди передував «шалений політичний опір». Але контракт про постачання першої системи ППО – вартістю 178 млн грн – за допомогою українських дипломатів таки був укладений.

Така система протиповітряної оборони, зазначив посол, відсутня навіть у самій німецькій армії.

Андрій Мельник наголосив, що ця система буде куплена для України коштом федерального уряду Німеччини – і висловив окрему подяку канцлеру Олафу Шольцу.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українська армія уже отримала на озброєння німецькі артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Крім того, Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні.

А Мельник пообіцяв вибачитися перед Шольцем за те, що назвав його «ображеною ліверною ковбасою».