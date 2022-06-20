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    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)

    Гаубиці М777 довели свою користь на полі бою - Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    Гаубиці М777 довели свою користь на полі бою
    фото: Міноборони

    155-мм гаубиці М777 – це грізна сила в руках українських військових

    Зброя, отримана Україною в рамках допомоги від країн-партнерів, ефективніша від радянських зразків. Як повідомляє Міноборони, наші захисники вже використовують американські гаубиці. Й до того ж, дуже вдало.

    «Наші гармаші нещадно нищать окупантів з американських гаубиць М777. Головний акцент – швидкість, точність і вогонь у російських лігвах!

    Прикриваємо піхоту. 155-мм гаубиці М777 – це грізна сила, висока маневреність і потужна міць. Все вороже горить немов сухе сіно: жива сила, укріплення, бронетехніка», – зізнаються артилеристи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

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    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)
    фото: Міноборони

    Нагадаємо, українські воїни дуже швидко опановують різні види зброї. Як запевняє командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко, його підопічні, які ще недавно були музичкантами чи айтішниками, вже вміло користуються різноманітною військовою технікою.

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    Теги: росія окупанти зброя Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Артилеристи нещадно нищать окупантів з американських гаубиць (фото)