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    Політика

    Зеленський зустрівся з новою очільницею МЗС Франції

    Голова МЗС Франції Катрін Колонна прибула до України 30 травня&nbsp; - Зеленський зустрівся з новою очільницею МЗС Франції
    Голова МЗС Франції Катрін Колонна прибула до України 30 травня 
    фото: Офіс президента

    Президент сподівається, що Франція підтримає Україну стосовно надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС у червні

    Президент Володимир Зеленський прийняв міністра з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонну, яка перебуває в Україні з візитом.

    Глава держави відзначив важливість візиту пані міністра в Україну, що є черговим проявом підтримки нашої країни з боку Французької Республіки.

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    Зеленський зустрівся з новою очільницею МЗС Франції
    Зеленський зустрівся з новою очільницею МЗС Франції
    Зеленський зустрівся з новою очільницею МЗС Франції

    «Хочу подякувати вам, Франції та президенту Еммануелю Макрону за підтримку України, за постійну підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету», – сказав Володимир Зеленський.

    Співрозмовники обговорили визначальні для перемоги нашої країни питання: допомогу в озброєнні, посилення санкцій та наближення нашої держави до членства в ЄС. Окрему увагу було приділено проблематиці розблокування українських портів з метою запобігання глобальній продовольчій кризі.

    Глава держави наголосив, що Україна розраховує на лідерство Франції в нашій боротьбі з російським агресором і захисті європейських цінностей.

    У межах зустрічі було наголошено на необхідності якнайшвидшого запровадження чергового, шостого пакету санкцій проти РФ з боку ЄС.

    Президент зазначив, що Україна розраховує на підтримку з боку Франції рішення лідерів Європейського Союзу про надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС у червні.

    «Ми неодноразово чули, що дружня Франція бачить Україну у Європейському Союзі», – сказав Володимир Зеленський.

    Під час обговорення використання Росією питання продовольчої безпеки як зброї у війні проти України Глава держави закликав французьких партнерів не піддаватися на шантаж агресора та тиск з метою отримати послаблення у запроваджених проти Москви санкціях.

    Президент наголосив, що Україна розраховує на активну участь Франції у процесі повоєнної відбудови.

    Окремо Зеленський подякував за фінансову підтримку нашої держави та допомогу уряду Франції у лікуванні поранених українських військових.

    Як відомо, до Києва прибула глава МЗС Франції.

    Також очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу.

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    Теги: МЗС ЄС росія окупанти війна Франція Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський зустрівся з новою очільницею МЗС Франції