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    До Києва прибула глава МЗС Франції

    Пані Катрін Колонна зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою - До Києва прибула глава МЗС Франції
    Пані Катрін Колонна зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою
    фото: twitter.com/MinColonna

    Своїм візитом міністр хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом

    Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула сьогодні, 30 травня, з візитом до Києва. Про це Колонна особисто написала у Твіттері.

    «Щойно прибула до України, щоб надати підтримку Франції українському народу», – написала французька чиновниця.

    Як повідомили у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, цією поїздкою міністр хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед російською агресією і в гуманітарному та фінансовому плані, і у постачанні оборонної техніки.

    «Пані Катрін Колонна зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою після їхнього першого контакту 25 травня, щоб обговорити підтримку Францією України у всіх сферах і, зокрема, обговорити блокування експорту зерна та олійних культур із України, яке підвищує реальні ризики відсутності продовольчої безпеки та потребує якнайшвидшого пошуку конкретних рішень для їх усунення. Її також прийме президент Зеленський», – йдеться у повідомленні міністерства у понеділок.

    У відомстві зазначили, що Колонна відвідає Бучу та передасть українській владі пожежні машини та машини швидкої допомоги. Також міністр привітає співробітників посольства Франції у Києві.

    Нагадаємо, Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Як повідомлялося, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Франція Україна окупація #stoprussia
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    До Києва прибула глава МЗС Франції