Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)
Міністерка має передати українцям обладнання цивільної безпеки
Нова очільниця МЗС Франції Катрін Колонна сьогодні, 30 травня, приїхала з візитом до Києва та вже встигла відвідати розгромлену окупантами Бучу. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
«Буча – символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути. Дякуємо за солідарність та всебічну підтримку нашим іноземним партнерам», – написав Кулеба.
Раніше міністерка повідомила, що прибула до Києва.
«Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові», – написала міністерка.
«Міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна сьогодні здійснює свою першу поїздку в Україну – до Києва. Цією поїздкою міністерка хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед обличчям російської агресії як у гуманітарному та фінансовому плані, так і в постачанні оборонного обладнання», – зазначили в МЗС Франції.
Там також повідомили про плани міністерки відвідати Бучу. А також передати українцям обладнання цивільної безпеки – пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги. Візит також передбачає зустріч із очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Обговорять, зокрема, ситуацію з блокуванням РФ експорту зернових та олійних культур. Посадовицю також прийме президент Володимир Зеленський.