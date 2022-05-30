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  4. Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)
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    Новини

    Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)

    Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)
    фото: t.me/OleksiyKuleba

    Міністерка має передати українцям обладнання цивільної безпеки

    Нова очільниця МЗС Франції Катрін Колонна сьогодні, 30 травня, приїхала з візитом до Києва та вже встигла відвідати розгромлену окупантами Бучу. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

    «Буча – символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути. Дякуємо за солідарність та всебічну підтримку нашим іноземним партнерам», – написав Кулеба.

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    Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)
    Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)
    Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)
    Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)

    Раніше міністерка повідомила, що прибула до Києва.

    «Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові», – написала міністерка.

    «Міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна сьогодні здійснює свою першу поїздку в Україну – до Києва. Цією поїздкою міністерка хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед обличчям російської агресії як у гуманітарному та фінансовому плані, так і в постачанні оборонного обладнання», – зазначили в МЗС Франції.

    Там також повідомили про плани міністерки відвідати Бучу. А також передати українцям обладнання цивільної безпеки – пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги. Візит також передбачає зустріч із очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Обговорять, зокрема, ситуацію з блокуванням РФ експорту зернових та олійних культур. Посадовицю також прийме президент Володимир Зеленський.

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    Теги: росія окупанти війна Франція Буча Україна окупація #stoprussia
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    Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)