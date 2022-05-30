Очільниця МЗС Франції на власні очі побачила розгромлену Бучу (фото)

Міністерка має передати українцям обладнання цивільної безпеки

Нова очільниця МЗС Франції Катрін Колонна сьогодні, 30 травня, приїхала з візитом до Києва та вже встигла відвідати розгромлену окупантами Бучу. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Буча – символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути. Дякуємо за солідарність та всебічну підтримку нашим іноземним партнерам», – написав Кулеба.

Раніше міністерка повідомила, що прибула до Києва.

«Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові», – написала міністерка.

«Міністерка Європи та закордонних справ Катрін Колонна сьогодні здійснює свою першу поїздку в Україну – до Києва. Цією поїздкою міністерка хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед обличчям російської агресії як у гуманітарному та фінансовому плані, так і в постачанні оборонного обладнання», – зазначили в МЗС Франції.

Там також повідомили про плани міністерки відвідати Бучу. А також передати українцям обладнання цивільної безпеки – пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги. Візит також передбачає зустріч із очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Обговорять, зокрема, ситуацію з блокуванням РФ експорту зернових та олійних культур. Посадовицю також прийме президент Володимир Зеленський.