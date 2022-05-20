Франція оголосила склад нового уряду (список)
Єлісейський палац оголосив список членів нового уряду Франції. Три міністри залишилися на своїх посадах
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Адміністрація президента Франції оголосила про призначення на посади міністрів у новому уряду
Новий уряд Франції сьогодні був офіційно оголошений у Єлісейському палаці. Про це повідомляє пресслужба президента країни Еммануеля Макрона.
Колишня очільниця міністерства праці Елізабет Борн отримала у підпорядкування нових очільників міністерств. Частина із них зберегла свої посади, або змінила одне міністерство на інше.
Список членів нового уряду Франції:
- Міністр економіки та фінансів – Бруно Ле Мер
- Міністр внутрішніх справ – Жеральд Дарманен
- Міністр Європи та закордонних справ – Катрін Колонна
- Міністр юстиції та хранитель печаток – Ерік Дюпон-Моретті
- Міністр екологічних перетворень – Амелі де Моншален
- Міністр освіти – Пан Ндіає
- Міністр оборони – Себастьєн Лекорню
- Міністр охорони здоров’я – Бріджит Бургіньйон
- Міністр праці – Олів’є Дюсопт
- Міністр соцполітики – Дем’єн Абад
- Міністр вищої освіти – Сільві Ретальйо
- Міністр сільського господарства – Марк Фено
- Міністр державної служби – Станіслас Геріні
- Міністр заморських територій – Яель Браун-Піве
- Міністр культури – Ріма Абдул-Малак
- Міністр енергетики – Аньєс Панньє-Рунаше
- Міністр спорту – Амелі Удеа-Кастера
- Свої посади зберегли Ле Мер, Дарманен та Дюпон-Моретті
Нагадаємо, що Елізабет Борн зайняла посаду прем’єр-міністра Франції 16 травня.