Франція оголосила склад нового уряду (список)

Єлісейський палац оголосив список членів нового уряду Франції. Три міністри залишилися на своїх посадах

Адміністрація президента Франції оголосила про призначення на посади міністрів у новому уряду

Новий уряд Франції сьогодні був офіційно оголошений у Єлісейському палаці. Про це повідомляє пресслужба президента країни Еммануеля Макрона.

Колишня очільниця міністерства праці Елізабет Борн отримала у підпорядкування нових очільників міністерств. Частина із них зберегла свої посади, або змінила одне міністерство на інше.

Список членів нового уряду Франції:

Міністр економіки та фінансів – Бруно Ле Мер

Міністр внутрішніх справ – Жеральд Дарманен

Міністр Європи та закордонних справ – Катрін Колонна

Міністр юстиції та хранитель печаток – Ерік Дюпон-Моретті

Міністр екологічних перетворень – Амелі де Моншален

Міністр освіти – Пан Ндіає

Міністр оборони – Себастьєн Лекорню

Міністр охорони здоров’я – Бріджит Бургіньйон

Міністр праці – Олів’є Дюсопт

Міністр соцполітики – Дем’єн Абад

Міністр вищої освіти – Сільві Ретальйо

Міністр сільського господарства – Марк Фено

Міністр державної служби – Станіслас Геріні

Міністр заморських територій – Яель Браун-Піве

Міністр культури – Ріма Абдул-Малак

Міністр енергетики – Аньєс Панньє-Рунаше

Міністр спорту – Амелі Удеа-Кастера

Свої посади зберегли Ле Мер, Дарманен та Дюпон-Моретті

Нагадаємо, що Елізабет Борн зайняла посаду прем’єр-міністра Франції 16 травня.