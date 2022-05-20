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    Франція оголосила склад нового уряду (список)

    Єлісейський палац оголосив список членів нового уряду Франції. Три міністри залишилися на своїх посадах - Франція оголосила склад нового уряду (список)
    Єлісейський палац оголосив список членів нового уряду Франції. Три міністри залишилися на своїх посадах
    фото: Вікіпедія

    Адміністрація президента Франції оголосила про призначення на посади міністрів у новому уряду

    Новий уряд Франції сьогодні був офіційно оголошений у Єлісейському палаці. Про це повідомляє пресслужба президента країни Еммануеля Макрона.

    Колишня очільниця міністерства праці Елізабет Борн отримала у підпорядкування нових очільників міністерств. Частина із них зберегла свої посади, або змінила одне міністерство на інше.

    Список членів нового уряду Франції:

    • Міністр економіки та фінансів – Бруно Ле Мер
    • Міністр внутрішніх справ – Жеральд Дарманен
    • Міністр Європи та закордонних справ – Катрін Колонна
    • Міністр юстиції та хранитель печаток – Ерік Дюпон-Моретті
    • Міністр екологічних перетворень – Амелі де Моншален
    • Міністр освіти – Пан Ндіає
    • Міністр оборони – Себастьєн Лекорню
    • Міністр охорони здоров’я – Бріджит Бургіньйон
    • Міністр праці – Олів’є Дюсопт
    • Міністр соцполітики – Дем’єн Абад
    • Міністр вищої освіти – Сільві Ретальйо
    • Міністр сільського господарства – Марк Фено
    • Міністр державної служби – Станіслас Геріні
    • Міністр заморських територій – Яель Браун-Піве
    • Міністр культури – Ріма Абдул-Малак
    • Міністр енергетики – Аньєс Панньє-Рунаше
    • Міністр спорту – Амелі Удеа-Кастера
    • Свої посади зберегли Ле Мер, Дарманен та Дюпон-Моретті

    Нагадаємо, що Елізабет Борн зайняла посаду прем’єр-міністра Франції 16 травня.

    Теги: Франція
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    Франція оголосила склад нового уряду (список)