Уряд Лівану йде у відставку через масові протести
Рішення прийнято на тлі вибухів в порту Бейрута, в результаті яких загинули 220 осіб, а інфраструктурі міста завдано збитків на $15 млрд
Глава уряду Лівану Хассан Діаб подав президентові Мішелю Аюну заяву про відставку Кабінету міністрів. Таке рішення уряд прийняв після низки протестів, які спалахнули у країні через масштабний вибух у Бейруті минулого тижня.
Про це повідомляє Gulf News.
У повідомленні йдеться, що уряд Лівану перебував під великим тиском через те, що потужний вибух у порту Бейрута минулого тижня призвів до масштабних антиурядових протестів.
Цей уряд був сформований у січні цього року.
Раніше у відставку пішла міністерка інформації, міністр довкілля, міністерка юстиції та міністр фінансів. Усе це на тлі протестів протягом трьох останніх днів.
8 серпня у ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 220 людей. Під час протестів щонайменше 728 людей дістали поранення через сутички з поліцією.
Під варту вже взяли 19 чиновників, ймовірно причетних до вибуху у порту. 10 серпня Верховний суд Лівану розпочав допитували керівників органів безпеки країни.
Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.
Загалом, серед загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.
Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.
Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.