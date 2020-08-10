Уряд Лівану йде у відставку через масові протести



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протестувальники у Лівані домоглися відставки уряду

Рішення прийнято на тлі вибухів в порту Бейрута, в результаті яких загинули 220 осіб, а інфраструктурі міста завдано збитків на $15 млрд

Глава уряду Лівану Хассан Діаб подав президентові Мішелю Аюну заяву про відставку Кабінету міністрів. Таке рішення уряд прийняв після низки протестів, які спалахнули у країні через масштабний вибух у Бейруті минулого тижня.

Про це повідомляє Gulf News.

У повідомленні йдеться, що уряд Лівану перебував під великим тиском через те, що потужний вибух у порту Бейрута минулого тижня призвів до масштабних антиурядових протестів.

Цей уряд був сформований у січні цього року.

Раніше у відставку пішла міністерка інформації, міністр довкілля, міністерка юстиції та міністр фінансів. Усе це на тлі протестів протягом трьох останніх днів.

8 серпня у ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 220 людей. Під час протестів щонайменше 728 людей дістали поранення через сутички з поліцією.

Під варту вже взяли 19 чиновників, ймовірно причетних до вибуху у порту. 10 серпня Верховний суд Лівану розпочав допитували керівників органів безпеки країни.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Загалом, серед загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.

Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.