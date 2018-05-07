В Росії пройде церемонія інавгурації Путіна

Церемонія відбудеться у Великому Кремлівському палаці

Володимир Путін у понеділок, 7 травня, вступить на посаду президента Росії. Він в четвертий раз пройде церемонію інавгурації і стане главою держави на найближчі шість років. Як розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, церемонія інавгурації розпочнеться опівдні і проходитиме у Великому Кремлівському палаці - парадній резиденції президента РФ.



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Церемонія відбудеться у Великому Кремлівському палаці

Володимир Путін у понеділок, 7 травня, вступить на посаду президента Росії. Він в четвертий раз пройде церемонію інавгурації і стане главою держави на найближчі шість років.

Як розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, церемонія інавгурації розпочнеться опівдні і проходитиме у Великому Кремлівському палаці - парадній резиденції президента РФ.

Голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін помістить Конституцію і Знак президента на трибуні, де Путін прийме присягу.

Біля входу в Великий Кремлівський палац Путіна зустріне комендант Кремля, генерал-лейтенант Сергій Хлєбніков. Прийнявши рапорт Хлєбнікова, Путін пройде до Андріївського залу. Там голова Конституційного суду РФ передасть йому символи президентської влади.

Після цього Путін виголосить присягу, поклавши праву руку на Конституцію РФ.

Нагадаємо, вибори президента Росії пройшли 18 березня.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що явка на незаконних виборах президента РФ у окупованому Криму становила 42%.

Джерело: ТАСС