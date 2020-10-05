Журналістам спростили доступ в Раду на період карантину



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У Раді спростили порядок допуску журналістів на період карантину Фото: LB.ua

У період карантину у прес-центрі Ради зможуть працювати до 120 журналістів, а в ложі преси - до 30

Спікер Дмитро Разумков пом'якшив обмеження доступу ЗМІ до будівлі Верховної Ради, хоча парламент на місяць припинив засідання через сплеск коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

Зазначається, що голова Верховної ради України Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження «Про додаткові заходи по попередженню виникнення гострої респіраторної хвороби» від 12 березня 2020 року.

Тепер в адміністративній будівлі Ради дозволяється присутність представників засобів масової інформації в такій кількості:

до 120 осіб у прес-центрі на третьому поверсі;

до 30 осіб у ложі преси балкону зали засідань;

від телевізійних каналів — не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств — до 2 осіб, від інших видань — по 1 особі.

У повідомленні зазначається, що допуск до будівлі здійснюється через перший під’їзд у порядку черги за наявності постійної картки акредитації та разових додаткових перепусток, які видаватимуться на вході до будівлі, та мають бути повернені на цей пост після закінчення робочого дня.

Допуск операторів/фотокореспондентів із професійним обладнанням до ложі преси відбуватиметься також у порядку черги.

У ВР попереджують, що попередні додаткові картки є недійсними.

Нагадаємо, наприкінці вересня Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 3 774 людини. Також відомо, що 1 145 пацієнтів вчора одужали, а 33 — померли від ускладнень. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 видужали, летальних випадків — 4430.