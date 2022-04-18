Журналісти дізналися, де перебуває Ківалов (фото)

Політик непогано влаштувався

Поки в Україні йде війна, екснардеп Сергій Ківалов перебуває в Дубаї. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач у Facebook.

«Якщо ви раптом переживали за Сергія Ківалова – не переживайте. Дубай. Four Season Jumeirah. На минулому тижні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що почесний громадянин Одеси, політик та ректор юракадемії Сергій Ківалов зник в медійному просторі. Про нього нічого не було чутно з 24 лютого.

Згодом з’явилася інформація, що ніби-то Ківалов разом зі своєю сім’єю виїхав у Європу напередодні російського вторгнення.