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    Політика

    Журналісти дізналися, де перебуває Ківалов (фото)

    Екснардеп засмагає на пляжі - Журналісти дізналися, де перебуває Ківалов (фото)
    Екснардеп засмагає на пляжі
    фото: Михайло Ткач/ Facebook

    Політик непогано влаштувався

    Поки в Україні йде війна, екснардеп Сергій Ківалов перебуває в Дубаї. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач у Facebook.

    «Якщо ви раптом переживали за Сергія Ківалова – не переживайте. Дубай. Four Season Jumeirah. На минулому тижні», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що почесний громадянин Одеси, політик та ректор юракадемії Сергій Ківалов зник в медійному просторі. Про нього нічого не було чутно з 24 лютого.

    Згодом з’явилася інформація, що ніби-то Ківалов разом зі своєю сім’єю виїхав у Європу напередодні російського вторгнення.

    Теги: росія окупанти війна Україна Facebook журналіст окупація Сергій Ківалов #stoprussia
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    Журналісти дізналися, де перебуває Ківалов (фото)