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    Події в Україні

    У Києві знову запрацював офіс ООН: пропонують організувати переговори України та РФ

    Заступник генесекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс анонсував поїздку до Туреччини, щоб поговорити з Ердоганом про Україну - У Києві знову запрацював офіс ООН: пропонують організувати переговори України та РФ
    Заступник генесекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс анонсував поїздку до Туреччини, щоб поговорити з Ердоганом про Україну
    фото: ООН

    Організація виступила з пропозицією сторонам «зустрітися під егідою ООН у віртуальному чи особистому форматі для обговорення гуманітарних питань»

    В Організації Об'єднаних Націй заявили про відновлення роботи офісу в Києві. Там також виступили з ініціативою провести зустріч України та РФ для обговорення гуманітарних питань. Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час брифінгу.

    «Ми запропонували обом сторонам дійти згоди про те, що обидві сторони, представники РФ та України, зустрілися б під егідою ООН у віртуальному чи особистому форматі для обговорення гуманітарних питань, особливо їхньої військової складової, можливо, перемир'я, його моніторингу, безпечних коридорів, гуманітарних пріоритетів», – сказав Гріффітс.

    Він також анонсував свій візит цього тижня до Туреччини, де планує обговорити ситуацію в Україні з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

    «Я збираюся до Туреччини цього тижня, де зустрінуся з президентом Ердоганом, який говорив учора з генеральним секретарем ООН, для подальшої розмови щодо деяких ідей», – додав Гріффітс.

    Нагадаємо, ООН бреше про реальні масштаби війни Росії проти України – заява Євромайдан SOS.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві знову запрацював офіс ООН: пропонують організувати переговори України та РФ