Пентагон повідомив, скільки російських військ накопичилося на півдні та сході за тиждень

РФ стягнула 76 батальйонних тактичних груп і готує наступ

Представник Міністерства оборони Сполучених Штатів заявив про збільшення чисельності угруповань військ РФ у східних і південних областях України. Про це повідомляє CNN.

Із кінця минулого тижня Росія, за оцінкою Пентагону, додала 11 батальйонних тактичних груп (БТГ) до наявних сил на сході та півдні України. Тепер загальна кількість БТГ окупантів сягнула 76-ти.

«Вони збільшили свої можливості всередині України», – заявив чиновник американського Міноборони, додавши, що всі російські сухопутні сили на території України зараз зосереджені саме в згаданих регіонах.

Тим часом США відправили до України ще чотири рейси військово-технічної допомоги з нового пакету на $800 млн. Ще один рейс із озброєнням прибуде «в найближчі 24 години».

Напередодні стало відомо, що перша партія нової військової допомоги від США вже в Україні – Білий дім.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ інформує, що фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

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