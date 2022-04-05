Тупицького судитимуть дистанційно з Відня

Голова Конституційного суду заявив, що перебуває у столиці Австрії за сімейними обставинами

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький як обвинувачений взяв участь у судовому засіданні в Подільському райсуді Києва по відеозв’язку. Про це повідомляє «Судовий репортер».

Тупицький підтвердив, що перебуває у столиці Австрії за сімейними обставинами, оскільки його дружина поїхала туди народжувати, начебто через місяць має народити.

Прокурор говорив, що відеоконференцзв’язок не може застосовуватися в даному випадку. Слухання справи в такому режимі може призвести до скасування вироку з процедурних порушень. Однак суддя задовольнила клопотання захисту про відеоконференцію.

Після цього прокурор попросив оголосити Тупицького в розшук, в тому числі, міжнародний, оскільки він ухилився від суду, незаконно перетнув кордон і достеменно його місцезнаходження на даний час не встановлено.

Коли ж суддя відмовила, то прокурор заявив їй відвід, оскільки вважає суддю упередженою. Розгляд відводу відбудеться 6 квітня о 10 ранку.

Нагадаємо, що 29 березня редакторка програми «Схеми» Наталка Седлецька опублікувала фото Тупицького у Відні.

«Йому 59 років. 17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані про перетин ним кордону – це приліт з Туреччини 22 лютого. Ці фото зроблені у Австрії 24 березня. У центрі Відня біля входу в готель Stefanie», – пояснила журналістка.

Нагадаємо, що раніше Тупицький сам заявляв відвід судді Подільського суду Людмилі Казмиренко, кажучи, що її чоловік екстрасенс і співпрацює з СБУ.

У кінці травня цього року Офіс Генерального прокурора скерував до Подільського районного суду Києва справу стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України за фактами злочинів проти правосуддя.

Тупицький звинувачується у підкупі свідка в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України Юрія Татькова для дачі завідомо неправдивих показань у кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, у 2018-2019 роках Тупицький начебто сам неодноразово надавав слідчому ГПУ завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів.

Строк давності за один із епізодів – примушування свідка до зміни показань – вже сплив. Це кримінальний проступок, за який особу можна притягнути до відповідальності протягом 2 років з моменту скоєння. За введення слідчого в оману Тупицькому загрожує максимально до 5 років позбавлення волі.