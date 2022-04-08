Тупицький, проти якого ДБР розпочало розслідування, розважається у Відні (фото)

Державне бюро розслідувань розслідує факт незаконного переправлення через кордон Тупицького

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький продовжує жити у Відні. Його помітили в ресторані на площі Штефанс-плац у центрі міста 8 квітня.

Фото Тупицького у Відні оприлюднив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 29 березня редакторка програми «Схеми» Наталка Седлецька опублікувала фото Тупицького у Відні 24 березня.

Тупицькому 59 років. 17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані про перетин ним кордону – це приліт з Туреччини 22 лютого.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування факту незаконного переправлення через кордон Тупицького.

На початку квітня Тупицький як обвинувачений взяв участь у судовому засіданні в Подільському райсуді Києва по відеозв’язку.

Тупицький підтвердив, що перебуває у столиці Австрії за сімейними обставинами, оскільки його дружина поїхала туди народжувати, начебто через місяць має народити.

Прокурор попросив оголосити Тупицького в розшук, в тому числі, міжнародний, оскільки він ухилився від суду, незаконно перетнув кордон і достеменно його місцезнаходження на даний час не встановлено.

У кінці травня цього року Офіс Генерального прокурора скерував до Подільського районного суду Києва справу стосовно колишнього Голови Конституційного суду України за фактами злочинів проти правосуддя.

Як відомо, Тупицький звинувачується у підкупі свідка в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Юрія Татькова для дачі завідомо неправдивих показань у кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, у 2018-2019 роках Тупицький начебто сам неодноразово надавав слідчому ГПУ завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів.

Строк давності за один із епізодів – примушування свідка до зміни показань – вже сплив. Це кримінальний проступок, за який особу можна притягнути до відповідальності протягом 2 років з моменту скоєння. За введення слідчого в оману Тупицькому загрожує максимально до 5 років позбавлення волі.



