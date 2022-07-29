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Суд заочно заарештував Тупицького: тепер можна просити про екстрадицію

Надія Клочко
Вчора, 14:44 glavcom.ua
Суд заочно заарештував Тупицького: тепер можна просити про екстрадицію
Колишнього голову КСУ обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу
фото з відкритих джерел

У разі доведення вини ексголові Конституційного суду загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років

Подільський районний суд міста Києва обрав відносно колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР).

Цією ж ухвалою суду, як повідомили у ДБР, повернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого. У відомстві нагадали, що Тупицького було оголошено в міжнародний розшук 27 травня.

«Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну», – йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що 25 травня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного суду України.

За даними слідства, у жовтні 2018 року в одному із кафе міста Києва Олександр Тупицький , який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати «потрібні» покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного. Крім того, колишній голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами «Зуївського енергомеханічного заводу», що знаходиться у місті Зугресі Донецької області.

Ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України) та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголошено в міжнародний розшук. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Нещодавно ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили в одному з фастфудів Відня. 15 травня закінчився термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді.

До слова, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Ольги Совгирі на посаду судді Конституційного суду. За відповідне рішення проголосували 293 нардепи. 

Теги: Олександр Тупицький Конституційний суд Державне бюро розслідувань

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