Один член уряду залишиться в новому Кабміні - Арахамія



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Давид Арахамія очолить найбільшу за весь час фракцію у Верховній Раді Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Давид Арахамія пропонує журналістам приходити на перше засідання нової Ради з Red Bull і обіцяє багато рішень

На першому урочистому засіданні Верховної Ради буде багато новин та ухвалених рішень. Про це сьогодні заявив новообраний депутат Давид Арахамія, який має очолити фракцію «Слуга народу».

«Гадаю, що журналістам треба готуватися 29 серпня працювати цілодобово. Купуйте Red Bull, каву і приходьте до Верховної Ради», - сказав Давид Арахамія.

У цей день оголосять кандидатуру прем’єр-міністра.

«29-го всі дізнаються дуже багато… Багато буде новин, ви не встигатимете їх постити», - заінтригував майбутній лідер фракції «Слуга народу».

Також він повідомив, що деякі члени уряду можуть залишитись у новому уряді.

«Хтось залишиться, це можу сказати… Я точно знаю, що одна людина – стовідсотково», - відповів Арахамія на питання журналістів.

Але називати прізвища наступних міністрів він відмовився, бо «цю людину потім треба жаліти».

На питання, чи треба «жаліти» міністра Авакова, новообраний депутат відповів, що він би не жалів.

Раніше Арахамія казав, що вже визначено 70% посад у новому Кабміні.