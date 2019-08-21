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    Економіка та фінанси

    Герус заявив, що у новому Кабміні можуть бути представники попереднього складу уряду

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    Треба почекати ще тиждень-півтора, і ми будемо все знати, - Герус - Герус заявив, що у новому Кабміні можуть бути представники попереднього складу уряду
    Треба почекати ще тиждень-півтора, і ми будемо все знати, - Герус

    Представник президента в Кабміні вважає, що необхідно подякувати чинному уряду за роботу й ухвалені рішення

    Представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

    Про це він заявив після засідання уряду в середу, повідомляє Громадське.

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    «Треба почекати ще тиждень-півтора, і ми будемо все знати. Я взагалі не виключаю нічого, все може бути», — сказав Герус.

    Він також додав, що необхідно подякувати чинному уряду за роботу і ухвалені рішення, а також висловив сподівання, що наступний склад Кабінету міністрів працюватиме ще ефективніше.

    Раніше обраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія (Браун) повідомив, що 29 серпня, у день першого засідання Верховної Ради 9-го скликання, стане відоме ім’я нового прем’єрміністра України.

    Як повідомляв «Главком», представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

    Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

    Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради.Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.

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    Кабмін депутат уряд Андрій Герус Давид Арахамія
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