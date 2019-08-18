У Зеленського кажуть, що сформують новий уряд за дві доби
Представник президента у Кабміні вважає, що новий парламент у перші ж дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу
Представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус впевнений, що Верховна Рада у перші ж дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».
На думку новообраного нардепа, парламенту вистачить двох днів для формування нового Кабінету міністрів.
«Два дні роботи нового парламенту, думаю, достатньо», - зазначив Герус і додав, що поки не визначився, де саме хоче працювати на посаді міністра чи голови парламентського комітету з питань енергетики.
Водночас представник президента у Кабміні заявив, що потенційні кандидати на посади прем’єра та міністрів вже визначені.
«Є кандидати, але я не хочу називати прізвища, тому що це стимулює занадто бурхливе обговорення, а воно не завжди конструктивне» - зауважує Герус.
Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.
Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради. Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.