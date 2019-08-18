У Зеленського кажуть, що сформують новий уряд за дві доби



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Герус заявив, що потенційні кандидати на посади прем’єра та міністрів вже визначені

Представник президента у Кабміні вважає, що новий парламент у перші ж дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу

Представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус впевнений, що Верховна Рада у перші ж дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

На думку новообраного нардепа, парламенту вистачить двох днів для формування нового Кабінету міністрів.

«Два дні роботи нового парламенту, думаю, достатньо», - зазначив Герус і додав, що поки не визначився, де саме хоче працювати на посаді міністра чи голови парламентського комітету з питань енергетики.

Водночас представник президента у Кабміні заявив, що потенційні кандидати на посади прем’єра та міністрів вже визначені.

«Є кандидати, але я не хочу називати прізвища, тому що це стимулює занадто бурхливе обговорення, а воно не завжди конструктивне» - зауважує Герус.

Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради. Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.

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