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    Суспільство

    У Зеленського кажуть, що сформують новий уряд за дві доби

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    Герус заявив, що&nbsp;потенційні кандидати на посади прем&rsquo;єра та міністрів вже визначені - У Зеленського кажуть, що сформують новий уряд за дві доби
    Герус заявив, що потенційні кандидати на посади прем’єра та міністрів вже визначені

    Представник президента у Кабміні вважає, що новий парламент у перші ж дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу

    Представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус впевнений, що Верховна Рада у перші ж дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу. Про це він сказав  в інтерв’ю «Главкому».

    На думку новообраного нардепа, парламенту вистачить двох днів для формування нового Кабінету міністрів.

    «Два дні роботи нового парламенту, думаю, достатньо», - зазначив Герус і додав, що поки не визначився, де саме хоче працювати на посаді міністра чи голови парламентського комітету з питань енергетики.

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    Водночас представник президента у Кабміні заявив, що потенційні кандидати на посади прем’єра та міністрів вже визначені.

    «Є кандидати, але я не хочу називати прізвища, тому що це стимулює занадто бурхливе обговорення, а воно не завжди конструктивне» - зауважує Герус.

    Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

    Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради. Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.

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