У «Слузі народу» заявили, що у Маркарової найвищі шанси залишитися в уряді



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Чинний міністр фінансів України Оксана Маркарова

Ймовірність у Маркарової залишитися в Кабміні найвища, але є багато інших людей, які обговорюються, заявив Арахамія

Новообраний депутат від «Слуги народу» Давід Арахамія заявляє, що політсила вже визначилася з кандидатом на посаду міністра закордонних справ України.

Про це він розповів у коментарі телеканалу «Наш.Максі-ТВ».

«Все, що вам кажуть, що 100% ймовірність - це неправда. Імовірність у Маркарової (залишитися в Кабміні - ред.) найвища, але є багато інших людей, які обговорюються. У тому числі, Аваков і Супрун... Конкретніше сказати не можу», - відзначив Арахамія.

Крім того, він уточнив, що в партії вже визначилися з кандидатом на посаду міністра закордонних справ України.

«Щодо міністра закордонних справ вже визначилися, але не буду називати прізвище, треба щоб Офіс президента це коментував. Щодо міністра оборони - шортлист ще наповнюється, там неповна визначеність», - сказав Арахамія.

Раніше обраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія (Браун) повідомив, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.

Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради.Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.