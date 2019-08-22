  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У «Слузі народу» заявили, що у Маркарової найвищі шанси залишитися в уряді

    • Розсилка
    Чинний міністр фінансів України Оксана Маркарова - У «Слузі народу» заявили, що у Маркарової найвищі шанси залишитися в уряді
    Чинний міністр фінансів України Оксана Маркарова

    Ймовірність у Маркарової залишитися в Кабміні найвища, але є багато інших людей, які обговорюються, заявив Арахамія

    Новообраний депутат від «Слуги народу» Давід Арахамія заявляє, що політсила вже визначилася з кандидатом на посаду міністра закордонних справ України.

    Про це він розповів у коментарі телеканалу «Наш.Максі-ТВ».

    «Все, що вам кажуть, що 100% ймовірність - це неправда. Імовірність у Маркарової (залишитися в Кабміні - ред.) найвища, але є багато інших людей, які обговорюються. У тому числі, Аваков і Супрун... Конкретніше сказати не можу», - відзначив Арахамія.

    Крім того, він уточнив, що в партії вже визначилися з кандидатом на посаду міністра закордонних справ України.

    «Щодо міністра закордонних справ вже визначилися, але не буду називати прізвище, треба щоб Офіс президента це коментував. Щодо міністра оборони - шортлист ще наповнюється, там неповна визначеність», - сказав Арахамія.

    Раніше обраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія (Браун) повідомив, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.

    Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

    Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

    Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

    Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради.Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.

    Читайте також
    МЗС Кабмін Мінфін міністр Арсен Аваков депутат кадрові зміни Уляна Супрун партія Слуга народу уряд Давид Арахамія Оксана Маркарова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ