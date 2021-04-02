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    Думки вголос

    Світові ЗМІ пишуть про катастрофу з Covid-19 в Україні

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
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    Світові ЗМІ пишуть про катастрофу з Covid-19 в Україні
    Фото: feofaniya.org

    Життя людей – це ж не двері, не потрібно, не цікаво

    В ці дні наші телефони червоні , розпач , біль, крик , відчай: люди з різних регіонів України благають допомогти їх рідним, влаштувати в лікарню чи знайти кисень... Важко пояснити, що в нас немає телефонного права, ми не у владі, щоразу шукаєш можливість допомогти. Я хочу щиро подякувати всім лікарям, які відгукуються, влаштовують, рятують. Але – лікарні перевантажені, хворі лежать вже в коридорах, кисень тягнуть з палат, аби врятувати. Ситуація критична. І це не оцінки «ЄС», яка в опозиції до непрофесійної влади. Bloomberg видало статтю, що Україні, разом з Іраном, Бангладеш, Пакистаном знадобиться 10 років для вакцинації. FT пише про катастрофу з ковід в Україні.

    Це – пряма відповідальність Зеленського і його команди.

    «ЄС» вимагає негайного проведення позачергового засідання ВР на тему протидії ковід. Ми зібрали 80 підписів, серед них – жодного слуги.... Життя людей – це ж не двері, не потрібно, не цікаво.

    Ми пропонуємо альтернативні конструктивні дії щодо протидії ковід.

    1. На засіданні ВР і РНБО проаналізувати невиконання попередніх рішень парламенту урядом.

    2. Відкрити відомчі лікарні для хворих

    3. Відсторонити винних у провалі вакцинації.

    4. Від парламенту і уряду звернутися до країн-партнерів з проханням надати Україні вакцину

    5. Закупити ліцензію на виробництво відомих вакцин

    6. Вимагати від уряду виділити квоти і дозволити пряму закупівлю вакцини Києву, іншим містам у виробника, як уряд не спромігся сам це зробити

    7. Відновити виплати лікарняних. Зараз виплачують лікарняні тільки за грудень, повна катастрофа з наповненням фонду виплат

    8. Навести лад з національним планом вакцинації. Ненормально першочергове вакцинування фейсбучних критиків опозиції, коли соті тисяч українців в черзі в «Дії» на вакцину .

    9. Зеленський має взяти на себе відповідальність за хаос вакцинації , дати чіткі терміни, коли достатня кількість вакцин прибуде в Україну

    10. Відновити виплати лікарям.

    11. Забезпечити лікарні киснем. Фонд Порошенка передав 102 кисневі концентратори в лікарні 13 регіонів, але- це має робити влада!

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: катастрофа РНБО вакцинація влада коронавірус
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