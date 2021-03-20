В зоні ООС вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень

Вилучено тютюнові вироби вітчизняного виробництва, а також Республік Молдова і Білорусь

В районі ООС співробітники ДФС вилучили з незаконного обігу понад 17 тисяч пачок тютюнових виробів та понад 300 літрів алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресцентр ООС.

При проведенні комплексу заходів в рамках досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Краматорського міського суду правоохоронці провели низку обшуків за адресами незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

За результатами проведених обшуків було виявлено та вилучено з протизаконного обігу виготовлені тютюнові вироби відомих брендів в асортименті, вітчизняного виробництва, а також Республік Молдова і Білорусь, марковані марками акцизного податку України з ознаками підробки та взагалі без марок акцизного податку. Крім того, було вилучено алкогольні напої з ознаками підробки акцизного податку України. Так, вжитими заходами, з незаконного обігу вилучено 17 тис. 715 пачок цигарок на суму 1 млн 35 гривень та 345 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму близько 100 тис. гривень.

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