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    Події в Україні

    В зоні ООС вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень

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    Вилучено алкогольні напої з ознаками підробки акцизного податку України - В зоні ООС вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень
    Вилучено алкогольні напої з ознаками підробки акцизного податку України
    Фото ООС у Facebook

    Вилучено тютюнові вироби вітчизняного виробництва, а також Республік Молдова і Білорусь

    В районі ООС співробітники ДФС вилучили з незаконного обігу понад 17 тисяч пачок тютюнових виробів та понад 300 літрів алкогольних напоїв. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    При проведенні комплексу заходів в рамках досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Краматорського міського суду правоохоронці провели низку обшуків за адресами незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

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    В зоні ООС вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень
    В зоні ООС вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень
    В зоні ООС вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень
    Фото ООС у Facebook

    За результатами проведених обшуків було виявлено та вилучено з протизаконного обігу виготовлені тютюнові вироби відомих брендів в асортименті, вітчизняного виробництва, а також Республік Молдова і Білорусь, марковані марками акцизного податку України з ознаками підробки та взагалі без марок акцизного податку. Крім того, було вилучено алкогольні напої з ознаками підробки акцизного податку України. Так, вжитими заходами, з незаконного обігу вилучено 17 тис. 715 пачок цигарок на суму 1 млн 35 гривень та 345 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму близько 100 тис. гривень.

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    Теги: Білорусь ДФС контрабанда Молдова тютюнові вироби розслідування
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