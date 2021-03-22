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    Ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках (фото)

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    Правоохоронці вилучили партію метадону вартістю понад 4 млн грн&nbsp; - Ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках (фото)
    Правоохоронці вилучили партію метадону вартістю понад 4 млн грн 
    Фото: СБУ

    СБУ перекрила наркотрафік до тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини

    Служба безпеки України заблокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України на непідконтрольну територію Донбасу через територію РФ. Зловмисників затримали під час спецоперації в Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    В ході спецоперації правоохоронці вилучили:

    • підготовлену до продажу партію метадону (вартістю понад 4 млн грн за цінами чорного ринку);
    • незареєстровану зброю.

    За даними слідства, лідери групи організували наркотрафік до тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини. Зловмисники приховували заборонені речовини у дитячих іграшках і колясках. Потім переправляли їх своїм спільникам під виглядом побутових посилок через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

    Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині. Вони потрапляли в ОРДЛО через тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону. У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували 12 епізодів контрабанди наркотиків учасниками угруповання.

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    Ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках (фото)
    Ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках (фото)
    Ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках (фото)
    Ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках (фото)

    Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

    • ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);
    • ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Спецоперація проводилась Управлінням СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

    Теги: Росія Донбас СБУ кримінал контрабанда ОРДЛО наркотики
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