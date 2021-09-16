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    ЗМІ: Зеленський скликає засідання РНБО

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    Володимир Зеленський скликає на&nbsp;п'ятницю&nbsp;Раду національної безпеки і оборони - ЗМІ: Зеленський скликає засідання РНБО
    Володимир Зеленський скликає на п'ятницю Раду національної безпеки і оборони
    фото: president.gov.ua

    За інформацією джерел, РНБО готує нові санкції

    Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони. Як повідомили «РБК-Україна» три поінформовані джерела, засідання відбудеться в п'ятницю о 17:00.

    Співрозмовники видання уточнили, що РНБО розгляне якісь «програмні документи».

    Також готуються нові санкції, втім хто під них потрапить – поки не відомо.

    До слова, Оксану Марченко визнали олігархом? Секретар РНБО зробив заяву (відео).

    Нагадаємо, 9 вересня РНБО провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України.

    За результатами засідання ухвалено протокольне рішення щодо прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту стратегії.

    Також президент у вересні ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток Військово-Морських сил.

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    Теги: РНБО санкції політика документи Володимир Зеленський президент
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    ЗМІ: Зеленський скликає засідання РНБО