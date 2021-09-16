ЗМІ: Зеленський скликає засідання РНБО

Володимир Зеленський скликає на п'ятницю Раду національної безпеки і оборони

За інформацією джерел, РНБО готує нові санкції

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони. Як повідомили «РБК-Україна» три поінформовані джерела, засідання відбудеться в п'ятницю о 17:00.

Співрозмовники видання уточнили, що РНБО розгляне якісь «програмні документи».

Також готуються нові санкції, втім хто під них потрапить – поки не відомо.

До слова, Оксану Марченко визнали олігархом? Секретар РНБО зробив заяву (відео).

Нагадаємо, 9 вересня РНБО провела засідання з розробки Стратегії морської безпеки України.

За результатами засідання ухвалено протокольне рішення щодо прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту стратегії.

Також президент у вересні ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток Військово-Морських сил.