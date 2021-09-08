Президент ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток Військово-Морських сил

Президент ввів в дію рішення «Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року»

Рішення є секретним, контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року». Відповідний указ був оприлюднений на сайті глави держави.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних сил України до 2031 року», – йдеться в документі.

Рішення є секретним, контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, 8 вересня.

Зазначимо, Військово-Морські сили почали формувати екіпаж для нового корвету (відео).

Нагадаємо, на Дніпрі в Києві з'явились військові кораблі.

До слова, президент увів у дію рішення РНБО про персональні санкції.

Також Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії Covid-19.

Читайте також: