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    Президент ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток Військово-Морських сил

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    Президент ввів в дію рішення &laquo;Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до&nbsp;2031 року&raquo; - Президент ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток Військово-Морських сил
    Президент ввів в дію рішення «Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року»
    Фото: president.gov.ua

    Рішення є секретним, контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО

    Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року». Відповідний указ був оприлюднений на сайті глави держави.

    «Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних сил України до 2031 року», – йдеться в документі.

    Рішення є секретним, контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування, 8 вересня.

    Зазначимо, Військово-Морські сили почали формувати екіпаж для нового корвету (відео).

    Нагадаємо, на Дніпрі в Києві з'явились військові кораблі.

    До слова, президент увів у дію рішення РНБО про персональні санкції.

    Також Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії Covid-19.

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    Теги: ЗСУ РНБО Володимир Зеленський Україна президент ВМС указ
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    Президент ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток Військово-Морських сил