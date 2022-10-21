Стало відомо, які країни протидіятимуть поставкам Росії іранських дронів

Іранські дрони становлять ризик та смертельну загрозу для України

США, Європейський Союз та Велика Британія синхронно накладатимуть санкції на іранських юридичних та фізичних осіб, які причетні до виготовлення та поставок Росії дронів-камікадзе, якими її армія бомбардує українські міста та інфраструктуру. Про це під час брифінгу 20 жовтня заявив прессекретар Держдепу США Нед Прайс, передає «Голос Америки».

Нед Прайс висловив занепокоєння щодо загрози, яку несуть іранські БПЛА поза межами території України. За його словами, «ці дрони становлять ризик та смертельну загрозу для України, але розповсюдження Іраном технології БПЛА є загрозою, що виходить далеко за межі України».

Відзначимо, що ЄС покарав Іран за підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.