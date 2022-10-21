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Постачання іранських дронів до Росії: СБУ відкрила провадження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Постачання іранських дронів до Росії: СБУ відкрила провадження
Провадження відкрите за статтею пособництво державі агресору
фото ілюстративне

Метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення дронів та ракет

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

«Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби РФ замаскувати «Шахеди» під «Герані», ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх», – зазначили в СБУ.

Провадження відкрите за ч.1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше ЄС покарав Іран за підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: безпілотник Іран Україна окупанти росія війна

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