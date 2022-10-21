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Іран рекомендує своїм громадянам виїхати з України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іран рекомендує своїм громадянам виїхати з України
Усім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до України
фото з відкритих джерел

Іранців просять «зберігати спокій» і за потреби звертатися до посольства Ісламської Республіки Іран у Києві

Іран рекомендував своїм громадянам залишити територію України й відмовитися від майбутніх поїздок. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС Ірану.

«У зв'язку з ескалацією військового конфлікту та посиленням небезпеки в Україні усім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни», – йдеться в повідомленні.

Також МЗС Ірану рекомендує своїм громадянам, які проживають в Україні, залишити її, «щоб зберегти своє життя та безпеку». Також іранців просять «зберігати спокій» і за потреби звертатися до посольства Ісламської Республіки Іран у Києві.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

20 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні з Україною. 

До відома, українська розвідка розібрала та вивчила збитий у вересні російський дрон іранського виробництва Mohajer-6. Фахівці з’ясували, що виробник ретельно намагався приховати країну виготовлення безпілотника,

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Теги: розвідка міністр санкції Іран війна населення

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