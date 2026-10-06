Біблія з трьох років: автор петиції пропонує запровадити обов’язкове читання у школах та садках

Ініціатори пропонують проводити такі заняття щороку від дитсадка до 11 класу

Дітям хочуть запропонувати щороку читати православне видання Біблії від дитсадка до завершення школи

В Україні пропонують запровадити обов’язкове щорічне читання Біблії православного видання для дітей від трьох років і до закінчення загальної середньої школи. Про це розповідає «Главком» із посиланням на петицію №11048, оприлюднену на урядовому порталі електронних петицій.

Пропонується розробити окрему навчальну програму для закладів дошкільної освіти та учнів 1–11 класів. Біблію, згідно з пропозицією, мають читати щороку протягом усього періоду навчання.

Водночас батькам пропонують залишити можливість письмово відмовитися від участі дитини в таких заняттях.

Чому пропонують запровадити курс

У петиції зазначається, що православна віра протягом століть була частиною історії України, а її передача наступним поколінням нібито сприятиме збереженню духовної та національної спадщини.

Автори пропозиції посилаються на хрещення Київської Русі у 988 році та історію українського козацтва. На їхню думку, боротьба за православну віру була одним із чинників формування української свободи та національної ідентичності.

Окремо в петиції наголошується на можливому виховному ефекті. Зазначається, що читання Біблії має формувати у дітей порядність, дисципліну та моральність, а також нібито може сприяти зменшенню злочинності й корупції.

У петиції також стверджується, що станом на 2024 рік 70% українців ідентифікували себе як православні.

На які країни посилаються

Як приклад автори петиції наводять європейські держави, де релігійна освіта присутня у школах.

Зокрема, згадуються Німеччина, Австрія та Бельгія. Окремо як приклад православної освіти називається Греція, де, за твердженням авторів петиції, релігійне виховання інтегроване в освітній процес у дитсадках і школах.

«За всіма християнськими нормами ми зобов’язані дати дітям християнське виховання», – йдеться в петиції.

Що пропонують

У петиції закликають:

розробити та затвердити навчальну програму з читання православного видання Біблії для дітей від трьох років та учнів 1–11 класів;

забезпечити щорічне перечитування Біблії;

передбачити для батьків право письмово відмовитися від участі дитини в програмі.

Водночас петиція є пропозицією до Кабінету міністрів і сама по собі не означає запровадження такого курсу в українських закладах освіти. Наразі вона набрала 68 голосів із 25 тис. необхідних для розгляду.

Раніше «Главком» розповідав про запровадження дисципліни «Основи національного спротиву» у закладах вищої та фахової передвищої освіти. З 1 жовтня її почали вивчати у 948 закладах, а у 2026/2027 навчальному році курс мають пройти понад 414 тис. здобувачів освіти.

Дисципліна передбачає підготовку студентів до дій в умовах надзвичайних ситуацій і воєнних загроз. Водночас її запровадження викликало дискусії у соцмережах: користувачі, зокрема, обговорювали скорочення годин на профільні предмети та практичну користь нового курсу.