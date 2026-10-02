«Чи треба цей предмет?»: соцмережі обговорюють «Основи національного спротиву»
У коментарях люди обговорюють необхідність дисципліни, її вплив на навчальний процес та практичну користь такої підготовки
Запровадження «Основ національного спротиву» у закладах вищої та фахової передвищої освіти викликало дискусію серед студентів та користувачів соцмереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео проректора Європейського університету Сергія Ягодзінського у TikTok.
У своєму відео Ягодзінський розповів про відмінності «Основ національного спротиву» від базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Зокрема, він зазначив, що під час вивчення нової дисципліни студентам не присвоюватимуть військово-облікову спеціальність, вони не складатимуть військову присягу та не ставатимуть автоматично військовозобов'язаними. За його словами, дисципліну вивчатимуть як хлопці, так і дівчата.
Після публікації відео користувачі почали обговорювати нововведення в коментарях. Частина з них розповідає, що через «Основи національного спротиву» у їхніх навчальних закладах скоротили години на профільні дисципліни.
Частина користувачів нарікає на те, що нова дисципліна забирає години в інших предметів. Один із коментаторів зазначив, що в його коледжі через «Основи національного спротиву» скоротили кількість годин профільних дисциплін. Він поставив під сумнів необхідність такого предмета для себе.
Інший користувач розповів, що через нову дисципліну в його університеті взагалі прибрали один із предметів. Він назвав таке рішення незрозумілим.
У коментарях також висловлюють недовіру до заяв про те, що вивчення дисципліни не матиме наслідків для військового обліку. Одна з користувачок припустила, що згодом студентів можуть зобов'язати проходити подальше військове навчання, а після завершення навчання можуть виникнути обмеження на виїзд за кордон. Водночас це її припущення, а не підтверджений факт.
Інша коментаторка вважає, що в навчальних закладах варто було б приділяти більше уваги іншим практичним дисциплінам. Вона згадала фінансову та статеву грамотність і критично відреагувала на запровадження «Основ національного спротиву».
Деякі студенти розповідають, що вже навчаються за цією дисципліною. Одна з користувачок повідомила, що проходить її з другого курсу, а лекційну частину назвала невдалою.
Окремо в коментарях виникло питання щодо оплати навчання. Один із користувачів розповів, що раніше в його університеті БЗВП була платною, і запитав, чи буде нова дисципліна безкоштовною та чи є вона обов'язковою.
Водночас частина користувачів розповідає про практичну складову подібних занять. Зокрема, одна з коментаторок згадала навчання керування дронами на симуляторах, тактичну медицину та основи стрільби, які, за її словами, викладають у школі.
Користувачі коледжів також повідомляють, що дисципліну запроваджують у них. Один із коментаторів зазначив, що в його коледжі її мають ввести з другого курсу, причому, за його словами, години беруть із часу на профільні предмети.
Інша коментаторка порівняла нову дисципліну з практичними заняттями з першої допомоги, які вона мала у школі та університеті. Вона зазначила, що під час таких занять відпрацьовували допомогу при різних травмах.
Ще один коментатор порушив питання про студентів, які вже мають травматичний досвід війни. Він запитав, чи повинні проходити дисципліну люди, які були в окупації або втратили близьких через війну, і висловив нерозуміння щодо обов'язковості такого навчання для всіх.
Раніше «Главком» писав, що з 1 жовтня у закладах вищої та фахової передвищої освіти розпочалося вивчення дисципліни «Основи національного спротиву». Її запровадили у 948 закладах, де у 2026/2027 навчальному році її мають вивчати понад 414 тис. здобувачів освіти.
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