«Чи треба цей предмет?»: соцмережі обговорюють «Основи національного спротиву»

У коментарях люди обговорюють необхідність дисципліни, її вплив на навчальний процес та практичну користь такої підготовки

Запровадження «Основ національного спротиву» у закладах вищої та фахової передвищої освіти викликало дискусію серед студентів та користувачів соцмереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео проректора Європейського університету Сергія Ягодзінського у TikTok.

У своєму відео Ягодзінський розповів про відмінності «Основ національного спротиву» від базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Зокрема, він зазначив, що під час вивчення нової дисципліни студентам не присвоюватимуть військово-облікову спеціальність, вони не складатимуть військову присягу та не ставатимуть автоматично військовозобов'язаними. За його словами, дисципліну вивчатимуть як хлопці, так і дівчата.

Після публікації відео користувачі почали обговорювати нововведення в коментарях. Частина з них розповідає, що через «Основи національного спротиву» у їхніх навчальних закладах скоротили години на профільні дисципліни.

Частина користувачів нарікає на те, що нова дисципліна забирає години в інших предметів. Один із коментаторів зазначив, що в його коледжі через «Основи національного спротиву» скоротили кількість годин профільних дисциплін. Він поставив під сумнів необхідність такого предмета для себе.

Інший користувач розповів, що через нову дисципліну в його університеті взагалі прибрали один із предметів. Він назвав таке рішення незрозумілим.

Скріншот коментарів під відео Сергія Ягодзінського у TikTok.

У коментарях також висловлюють недовіру до заяв про те, що вивчення дисципліни не матиме наслідків для військового обліку. Одна з користувачок припустила, що згодом студентів можуть зобов'язати проходити подальше військове навчання, а після завершення навчання можуть виникнути обмеження на виїзд за кордон. Водночас це її припущення, а не підтверджений факт.

Скріншот коментарів під відео Сергія Ягодзінського у TikTok.

Інша коментаторка вважає, що в навчальних закладах варто було б приділяти більше уваги іншим практичним дисциплінам. Вона згадала фінансову та статеву грамотність і критично відреагувала на запровадження «Основ національного спротиву».

Скріншот коментарів під відео Сергія Ягодзінського у TikTok.

Деякі студенти розповідають, що вже навчаються за цією дисципліною. Одна з користувачок повідомила, що проходить її з другого курсу, а лекційну частину назвала невдалою.

Скріншот коментарів під відео Сергія Ягодзінського у TikTok.

Окремо в коментарях виникло питання щодо оплати навчання. Один із користувачів розповів, що раніше в його університеті БЗВП була платною, і запитав, чи буде нова дисципліна безкоштовною та чи є вона обов'язковою.

Скріншот коментарів під відео Сергія Ягодзінського у TikTok.

Водночас частина користувачів розповідає про практичну складову подібних занять. Зокрема, одна з коментаторок згадала навчання керування дронами на симуляторах, тактичну медицину та основи стрільби, які, за її словами, викладають у школі.

Скріншот коментарів під відео Сергія Ягодзінського у TikTok.

Користувачі коледжів також повідомляють, що дисципліну запроваджують у них. Один із коментаторів зазначив, що в його коледжі її мають ввести з другого курсу, причому, за його словами, години беруть із часу на профільні предмети.

Інша коментаторка порівняла нову дисципліну з практичними заняттями з першої допомоги, які вона мала у школі та університеті. Вона зазначила, що під час таких занять відпрацьовували допомогу при різних травмах.

Скріншот коментарів під відео Сергія Ягодзінського у TikTok.

Ще один коментатор порушив питання про студентів, які вже мають травматичний досвід війни. Він запитав, чи повинні проходити дисципліну люди, які були в окупації або втратили близьких через війну, і висловив нерозуміння щодо обов'язковості такого навчання для всіх.

Скріншот коментарів під відео Сергія Ягодзінського у TikTok.

Раніше «Главком» писав, що з 1 жовтня у закладах вищої та фахової передвищої освіти розпочалося вивчення дисципліни «Основи національного спротиву». Її запровадили у 948 закладах, де у 2026/2027 навчальному році її мають вивчати понад 414 тис. здобувачів освіти.