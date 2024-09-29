День вихователя: привітання у прозі, віршах та листівках
Цього року вихователів вітають з професійним святом 29 вересня
Ініціатива вітати вихователів була запропонована Кабінетом Міністрів у рамках державної програми, спрямованої на розвиток дошкільної освіти. Раніше вихователів вітали разом з учителями на їхнє професійне свято, але з 2011 року для працівників дошкільних закладів встановили окремий день – останню неділю вересня. «Главком» підготував цікаві варіанти привітань до Дня вихователя у віршах, прозі та листівках.
День вихователя: вітання в прозі
З Днем вихователя! Бажаю невичерпної енергії, терпіння та натхнення! Нехай ваші старання завжди приносять радість і успіхи.
***
Вітаю з Днем вихователя! Ви вносите важливий вклад у розвиток кожної дитини, допомагаючи їм робити перші кроки в житті. Нехай ваша щоденна праця приносить лише задоволення, а досягнення вихованців стають вашою гордістю. Бажаю сил, терпіння і безмежної радості від вашої роботи!
***
З Днем вихователя! Нехай ваша праця буде відзначена щирою вдячністю. Бажаю вам натхнення та багато щасливих миттєвостей.
***
Вітаю з Днем вихователя! Ваша робота надихає та дарує світло багатьом серцям. Дякуємо за вашу доброту та турботу, які назавжди залишаються у дитячих серцях. Бажаю вам невичерпної любові, радості та професійного зростання!
***
З днем вихователя! Ви – творці маленьких чудес! Нехай кожен день дарує радість і вдячні посмішки дітей.
***
З Днем вихователя! Ваша праця – це велика місія, яка формує майбутнє. Дякую вам за вашу відданість і терпіння, за кожну хвилину турботи, яку ви даруєте нашим дітям. Нехай ваші старання повертаються до вас любов’ю, радістю та благополуччям!
Привітання з днем вихователя у віршах
Вам, вихователю, низький уклін за вашу роботу.
Даруєте ви дітям щастя, і любов, і ласку,
Спасибі вам за щиру й ніжну до дітей турботу,
За те, що перетворюєте життя на казку.
***
Вітаю з Днем вихователя!
Вам, дорогі вихователі, присвячено цей день,
Бо ви щодня ведете дітлахів крізь світло мрій,
Даруєте їм теплоту, любов і турботу,
Як сонце світле у їхніх ранкових вікнах.
Нехай же ваше серце наповнюється гордістю
За маленькі перемоги ваших підопічних!
***
З Днем вихователя вас щиро вітаю!
Щастя, терпіння, наснаги бажаю,
Спасибі, що щирий ваш колектив,
Дарує малечі любов й позитив!
Щоб кожен день був наповнений добром,
Як радість, що несе дитячий сміх кругом!
***
Вихователька — це більше, ніж робота,
Це серця полум'я, що сяє в темряві життя.
Як мама дітям, даруєте їм щодня турботу,
Ведете у дорогу мрій, даруючи тепла відчуття.
Бажаю терпіння, любові і щастя щоденно,
Хай діти вас слухають і поводяться чемно,
Щоб радували вас, й проявляли повагу,
І хай кожен день дає вам наснагу.
***
Вітаю з Днем вихователя!
Вітає малеча й батьки від душі,
За ту любов, що дітям ви даруєте щоденно.
Бажаємо вам щастя та благословінь у житті,
Коментарі — 0