День вихователя: привітання у прозі, віршах та листівках

Цього року вихователів вітають з професійним святом 29 вересня

Ініціатива вітати вихователів була запропонована Кабінетом Міністрів у рамках державної програми, спрямованої на розвиток дошкільної освіти. Раніше вихователів вітали разом з учителями на їхнє професійне свято, але з 2011 року для працівників дошкільних закладів встановили окремий день – останню неділю вересня. «Главком» підготував цікаві варіанти привітань до Дня вихователя у віршах, прозі та листівках.

День вихователя: вітання в прозі

З Днем вихователя! Бажаю невичерпної енергії, терпіння та натхнення! Нехай ваші старання завжди приносять радість і успіхи.

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Вітаю з Днем вихователя! Ви вносите важливий вклад у розвиток кожної дитини, допомагаючи їм робити перші кроки в житті. Нехай ваша щоденна праця приносить лише задоволення, а досягнення вихованців стають вашою гордістю. Бажаю сил, терпіння і безмежної радості від вашої роботи!

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З Днем вихователя! Нехай ваша праця буде відзначена щирою вдячністю. Бажаю вам натхнення та багато щасливих миттєвостей.

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Вітаю з Днем вихователя! Ваша робота надихає та дарує світло багатьом серцям. Дякуємо за вашу доброту та турботу, які назавжди залишаються у дитячих серцях. Бажаю вам невичерпної любові, радості та професійного зростання!

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З днем вихователя! Ви – творці маленьких чудес! Нехай кожен день дарує радість і вдячні посмішки дітей.

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З Днем вихователя! Ваша праця – це велика місія, яка формує майбутнє. Дякую вам за вашу відданість і терпіння, за кожну хвилину турботи, яку ви даруєте нашим дітям. Нехай ваші старання повертаються до вас любов’ю, радістю та благополуччям!

Привітання з днем вихователя у віршах

Вам, вихователю, низький уклін за вашу роботу.

Даруєте ви дітям щастя, і любов, і ласку,

Спасибі вам за щиру й ніжну до дітей турботу,

За те, що перетворюєте життя на казку.

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Вітаю з Днем вихователя!

Вам, дорогі вихователі, присвячено цей день,

Бо ви щодня ведете дітлахів крізь світло мрій,

Даруєте їм теплоту, любов і турботу,

Як сонце світле у їхніх ранкових вікнах.

Нехай же ваше серце наповнюється гордістю

За маленькі перемоги ваших підопічних!

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З Днем вихователя вас щиро вітаю!

Щастя, терпіння, наснаги бажаю,

Спасибі, що щирий ваш колектив,

Дарує малечі любов й позитив!

Щоб кожен день був наповнений добром,

Як радість, що несе дитячий сміх кругом!

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Вихователька — це більше, ніж робота,

Це серця полум'я, що сяє в темряві життя.

Як мама дітям, даруєте їм щодня турботу,

Ведете у дорогу мрій, даруючи тепла відчуття.

Бажаю терпіння, любові і щастя щоденно,

Хай діти вас слухають і поводяться чемно,

Щоб радували вас, й проявляли повагу,

І хай кожен день дає вам наснагу.

***

Вітаю з Днем вихователя!

Вітає малеча й батьки від душі,

За ту любов, що дітям ви даруєте щоденно.

Бажаємо вам щастя та благословінь у житті,

Вітальні листівки з Днем вихователя