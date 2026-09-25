Підсумки НМТ-2026 на Буковині: дві школи із Заставни принесли області гучну сенсацію

Будівля Заставнівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів, який посів перше місце в рейтингу

Невелика Заставнівська громада за результатами НМТ-2026 обійшла абсолютно всі інші районні центри та великі ліцеї Буковини

У першій десятці найкращих шкіл Чернівецької області за результатами НМТ-2026 представлені заклади шести громад – Заставнівської, Новоселицької, Сторожинецької, Вікнянської, Юрковецької та Горішньошеровецької. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Перше місце посів Заставнівський заклад ЗСО I–III ступенів Заставнівської міської ради із середнім рейтинговим балом 134,7. Другим став комунальний заклад ЗСО «Заставнівський ліцей» із результатом 134,4 бала. Завдяки високим результатам своїх випускників, обидва заклади стали абсолютними лідерами Чернівецької області.

Заставна є компактним районним центром із населенням близько 7,8 тис. людей, а разом із двома сусідніми селами (Вербівці та Малий Кучурів) уся громада налічує трохи більше 9,3 тис. мешканців. Те, що територіальна громада з населенням менше ніж 10 тис. жителів змогла підготувати випускників на такому рівні, підтверджує високу конкурентоспроможність місцевої освіти незалежно від розміру населеного пункту. Успіх заставнівських учнів став одним із найважливіших показників освітньої кампанії на Чернівеччині у 2026 році.

Третє місце у рейтингу найкращих шкіл Чернівецької області зайняв Новоселицький ліцей №3 із середнім рейтинговим балом 130,2 бала.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейтинговий бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Заставнівський заклад ЗСО I-IIІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. 144 134.7 157.9 38/152 99 2 Комунальний заклад ЗСО «Заставнівський ліцей» Заставнівської міськради Чернівецької обл. 150 134.4 157.5 44/176 100 3 Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 362 130.2 152.9 19/76 100 4 Сторожинецький ліцей №1 Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 409 129.5 152.2 7/28 100 5 Товтрівський заклад ЗСО I-III ст. Вікнянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 417 129.3 152.1 6/24 100 6 Юрковецький заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 484 128.6 151.1 10/40 100 7 Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 490 128.5 150.9 25/100 100 8 Сторожинецька гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 547 127.9 150 33/132 99 9 Костинецький НВК Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 588 127.5 149.9 7/28 100 10 Погорілівський заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 710 126.4 148.5 10/40 100

Сторожинецький ліцей №1 посів четверте місце із 129,5 бала. П’яте місце зайняв Товтрівський заклад загальної середньої освіти I–III ступенів із результатом 129,3 бала. Шостим став Юрковецький заклад загальної середньої освіти – 128,6 бала. Сьоме місце посів Горішньошеровецький опорний заклад загальної середньої освіти I–III ступенів із результатом 128,5 бала.

Сторожинецька гімназія зайняла восьме місце – 127,9 бала. Дев’ятим став Костинецький НВК із рейтинговим балом 127,5. Десяте місце посів Погорілівський заклад загальної середньої освіти – 126,4 бала.

Загалом у першій десятці області результати коливаються від 134,7 до 126,4 бала. Половина закладів рейтингу набрала щонайменше 129 балів.

Ще одна особливість рейтингу – невелика кількість учасників НМТ у частині закладів. У Сторожинецькому ліцеї №1 тестування складали семеро учнів, у Товтрівському закладі ЗСО – шестеро, а в Костинецькому НВК – семеро.

При цьому у дев’яти закладах із першої десятки 100% учасників успішно склали НМТ. У Заставнівському закладі ЗСО та Сторожинецькій гімназії цей показник становив 99%.

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Нагадаємо, лише один заклад Чернівців увійшов до топ-200 загальноукраїнського рейтингу.

Також нагадуємо, що раніше «Главком» писав про рейтинг найкращих шкіл Волині за результатами НМТ-2026. До першої десятки області увійшли заклади з Ковеля, Нововолинська, Камінь-Каширського та інших громад. Зокрема, перше місце посів ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля із рейтинговим балом 145,3.