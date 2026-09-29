У Словаччині 13-річний учень убив учительку й поранив ще двох людей

Школярка перебуває у критичному стані, ще одна вчителька – поза загрозою для життя

У словацькому селі Сташков у районі Чадца 13-річний учень напав із гострим предметом на двох учительок та школярку. Одна з педагогинь загинула, ще двоє постраждалих були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aktuality.sk.

Напад стався вранці 29 вересня, після першого уроку. 61-річна вчителька дістала смертельні поранення. 44-річну педагогиню з пораненням грудної клітки гелікоптером доправлено до лікарні в Жиліні. Наразі її життю нічого не загрожує.

Ще одна постраждала – школярка. Її у критичному стані доставлено до лікарні в Мартіні, де за її життя борються лікарі.

13-річного нападника затримали. Поліція розслідує справу як особливо тяжкий злочин – умисне вбивство. Розслідування передали Управлінню боротьби з організованою злочинністю.

Ще до нападу у школі звертали увагу на проблемну поведінку хлопця. За словами міністра освіти Томаша Друкера, про неї повідомляла, зокрема, одна зі школярок, яка нині перебуває у критичному стані. У понеділок у школі вже працювали психологи: вони провели з класом двогодинну зустріч, під час якої опрацьовували проблеми, про які стало відомо ще у п’ятницю. Фахівці планували продовжити роботу зі школою й надалі.

Сам момент нападу на камери не потрапив. У цей час у школі було заплановане відключення електроенергії, тому система відеоспостереження не працювала. За словами міністра внутрішніх справ Словаччини Матуша Шутай Ештока, директорка школи своїми діями допомогла не допустити ще більшої трагедії. Він окремо відзначив її дії під час нападу.

Після трагедії словацька інспекція почала перевіряти, чи не було помилок з боку правоохоронців до нападу.

Очевидці розповідали, що після атаки зі школи було чути крики та плач наляканих дітей. Учні телефонували батькам, які приїжджали забирати їх додому. Поліція згодом повідомила, що ситуація перебуває під контролем і загрози для інших людей немає.

Нагадаємо, трагедія у Сташкові сталася того самого дня, коли у Спеціалізованому кримінальному суді в Пезінку відбулися заключні промови у справі про торішній напад на гімназію в Спішській Старій Весі. У січні 2025 року 18-річний учень напав там на людей. Загинули 54-річна вчителька та 17-річний учень, ще щонайменше двоє людей дістали поранення.

Нападника невдовзі затримала поліція. Тепер прокурор у цій справі попросив для обвинуваченого довічне ув’язнення.