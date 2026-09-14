«Що це на тарілці?» У львівській школі вибухнув скандал навколо безкоштовних обідів

Користувачі звернули увагу на цілий огірок, картоплю та незрозумілу сіру страву поруч із макаронами

У львівській школі №32 сфотографували обід для учнів, який викликав запитання щодо його вигляду. Фото оприлюднив депутат Львівської міської ради та співзасновник ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич, зазначивши, що наразі не отримав пояснень від управління освіти чи адміністрації закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Ігоря Зінкевича у Facebook.

Ігор Зінкевич зазначив, що отримав фотографії з їдальні школи №32 у Львові. За його словами, на світлинах можуть бути зображені обіди для школярів, однак він закликав не робити висновків до отримання пояснень від відповідальних.

«Друзі, отримав такі фото з 32-ї школи у Львові. Кажуть, що це обіди для дітей, причому, судячи з фото, ситуації бувають різні», – написав Зінкевич.

Він зазначив, що звернувся до управління освіти та адміністрації школи з проханням пояснити, що саме зображено на фотографіях, однак відповіді наразі не отримав.

Зінкевич також попросив батьків, чиї діти навчаються у львівських школах, надсилати фотографії обідів, якщо вони вважають їх незрозумілими, із зазначенням навчального закладу.

«Також прошу вас: якщо у ваших дітей у школі є подібні незрозумілі варіанти обідів, надсилайте мені фото із зазначенням, у якій школі навчається дитина. Будемо збирати інформацію та перевіряти»,– написав Зінкевич.

На оприлюднених світлинах видно кілька варіантів страв. На одній із світлин на білій круглій тарілці лежить порція страви сірувато-коричневого кольору, поруч невелика кількість капусти з морквою. Також на тарілці є гарнір із крупи або іншого зернового продукту із зеленим горошком та кукурудзою.

Обіди, які подавали учням львівської школи №32 фото: Facebook / Ігор Зінкевич

На другій фотографії видно порцію макаронів у формі спіралей. Зверху лежить шматок іншої страви сірувато-зеленуватого кольору з підсмаженою скоринкою.

Обіди, які подавали учням львівської школи №32 фото: Facebook / Ігор Зінкевич

На ще одному фото на білій тарілці видно імовірно котлету, порцію картоплі та свіжий огірок.

Обіди, які подавали учням львівської школи №32 фото: Facebook / Ігор Зінкевич

Також на фото були і інші варіанти обіду.

Обіди, які подавали учням львівської школи №32 фото: Facebook / Ігор Зінкевич

У коментарях під дописом користувачі також активно обговорювали вигляд страв.

Користувачка Марія Швець звернула увагу на подачу їжі: «Огірок чому не порізаний, а котлета не належно сформована».

На вигляд картоплі на цій же тарілці звернула увагу Людмила Свинцова: «Бульба півсира, підгоріла. Огірок, хоч митий?».

Скріншот: коментарів під дописом Ігоря Зінкевича у Facebook

Не залишилася без уваги користувачів і тарілка з макаронами. Коментатори намагалися зрозуміти, що саме за страва лежить поруч із ними. Надія Тимош запитала: «То шо таке страшне в тих макаронах?».

Марія Швець також не змогла визначити страву: «Що то таке сіре, незрозуміло».

Людмила Свинцова своєю чергою припустила: «То пліснява? Напевно, профілактика від запального процесу?».

Скріншот: коментарів користувачів під дописом Ігоря Зінкевича у Facebook

Деякі користувачі заявили, що проблема, на їхню думку, не обмежується лише цією школою.

Скріншот: коментарів користувачів під дописом Ігоря Зінкевича у Facebook

Водночас одна з коментаторок заявила про безпосередній зв'язок зі школою та закликала провести перевірку.

Емілія Задорожна написала: «Добрий день. Звертаюся до Вас із проханням взяти на контроль та ініціювати перевірку організації харчування у школі. Моя дитина навчається в цій школі та щодня харчується там, тому для мене це питання безпосередньо стосується її здоров’я та безпеки. У батьківській групі були опубліковані фотографії страв, які викликають серйозні питання щодо якості та належних умов приготування їжі».

Скріншот: коментарів користувачів під дописом Ігоря Зінкевича у Facebook

Зазначимо, що це не перший випадок, коли цього навчального року в соцмережах виникають питання до шкільного харчування. На Буковині після появи фотографій обідів в одній зі шкіл Чернівців призначили службову перевірку, а в інших закладах області – позапланові моніторингові візити. В управлінні освіти тоді заявили, що такий вигляд і якість їжі їх категорично не влаштовують.

Подібна ситуація виникла і на Прикарпатті. Публікація Крихівецького ліцею про перший день безкоштовного харчування для учнів спричинила суперечку в соцмережах через вигляд страв та посуд. Після критичних коментарів заклад змінив фотографії у дописі на згенеровані штучним інтелектом.

А також «Главком» писав про обговорення шкільних обідів у Житомирі. Користувачі публікували фотографії харчування з різних ліцеїв та ділилися власними оцінками. На ситуацію відреагувала Держпродспоживслужба, закликавши батьків повідомляти про зауваження до якості, безпечності чи організації харчування.