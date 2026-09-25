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Репетиторка 180 дітей описала дикий хаос у школах під час тривог

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Репетиторка 180 дітей описала дикий хаос у школах під час тривог
Повітряні тривоги ускладнюють організацію навчання у школах
фото з відкритих джерел

За словами Воротило, за останні чотири тижні вона почула від учнів багато різних варіантів організації навчання

Репетиторка Марія Воротило, яка працює приблизно зі 180 дітьми з різних регіонів України, розповіла про різні підходи шкіл до організації навчання під час повітряних тривог. За її словами, в одних закладах уроки в укриттях проводять, в інших – ні, а графіки офлайн- та онлайн-навчання можуть суттєво відрізнятися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Марії Воротило у Facebook.

За словами Воротило, за останні чотири тижні вона почула від учнів багато різних варіантів організації навчання. Зокрема, частина дітей під час повітряної тривоги спускається в укриття, а частина – лише після оголошення сильнішого рівня небезпеки.

Також, за її спостереженнями, в укриттях уроки можуть не проводитися або проводитися за рішенням учителів. В окремих школах для занять облаштовані підземні класи, однак, за словами репетиторки, не всюди вони належно укомплектовані.

Воротило також розповіла про різні підходи до графіків. В одних школах розклад не змінюють, в інших його переглядають щотижня. Деякі заклади чергують офлайн- та онлайн-навчання або розподіляють класи між різними днями чи частинами дня.

«Цього тижня вчимося офлайн, а наступного – онлайн. Цього тижня до школи йдуть класи «А» , наступного – класи «Б», – описала один із варіантів Воротило.

Окремо вона звернула увагу на проведення онлайн-уроків під час повітряних тривог. За її словами, в одних випадках заняття продовжуються, в інших – скасовуються або переносяться. «Скасовані уроки будуть перенесені. Або не будуть! Ми їх просто скасуємо і задамо самостійно опрацювати матеріал за програмою», – написала репетиторка.

Воротило також припустила, що за таких умов репетитори можуть ставати для частини школярів фактично основним додатковим джерелом навчання. Водночас вона зазначила, що її власні заняття відбуваються незалежно від ситуації у школах.

У коментарях під дописом користувачі підтверджували, що через повітряні тривоги навчальний процес у різних школах відбувається по-різному. Водночас одна з учасниць дискусії наголосила, що ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону. Вона розповіла, що у Львові, де працює у школі, навчання відбувається офлайн, тоді як у Харкові, де вона викладає в університеті, давно переважає дистанційний формат.

Репетиторка 180 дітей описала дикий хаос у школах під час тривог фото 1
Скріншоти коментарів під дописом репетиторки Марії Воротило у Facebook

Інша користувачка розповіла, що її донька через тривоги фактично втрачає частину навчання. За її словами, в укриттях уроки проводять не всі вчителі, а після тривалих тривог діти можуть взагалі не приходити до школи. Жінка зазначила, що через це сама допомагає доньці опановувати матеріал.

Про складність проведення уроків в укритті розповіла й учителька. За її словами, під час одного із занять у сховищі було лише двоє учнів, однак через шум і постійний рух навколо було складно утримувати їхню увагу.

Репетиторка 180 дітей описала дикий хаос у школах під час тривог фото 2
Скріншоти коментарів під дописом репетиторки Марії Воротило у Facebook

Водночас деякі користувачі розповіли про інший досвід. Зокрема, мешканка області, де школи вже п'ятий рік працюють дистанційно, зазначила, що за цей час навчальний процес адаптували до різних умов. За її словами, діти продовжують брати участь в олімпіадах і конкурсах та складати НМТ.

Ще одна користувачка розповіла, що її донька навчається тиждень самостійно, а тиждень ходить до школи. Вона зазначила, що найбільш результативним для дитини наразі є навчання на курсах підготовки до НМТ, де можна слухати онлайн-заняття або переглядати їхні записи.

Репетиторка 180 дітей описала дикий хаос у школах під час тривог фото 3
Скріншоти коментарів під дописом репетиторки Марії Воротило у Facebook

У коментарях також порушили питання доступності додаткового навчання. Одна з користувачок зауважила, що репетитори або приватні школи можуть допомогти компенсувати прогалини, однак такі послуги доступні не всім родинам.

Репетиторка 180 дітей описала дикий хаос у школах під час тривог фото 4
Скріншоти коментарів під дописом репетиторки Марії Воротило у Facebook

Інші коментатори писали про складнощі з організацією занять в укриттях, нестабільний графік та проблеми з інтернетом. Одна з учасниць дискусії зазначила, що через нерегулярне відвідування занять у її мистецькій школі дітям складно системно відпрацьовувати навички.

Ще одна користувачка з Одеси розповіла, що через постійні повітряні тривоги її син протягом трьох тижнів не мав уроків алгебри та геометрії. За її словами, коли нарешті з'явилося завдання, це була діагностична робота, хоча діти, як вона стверджує, у вересні фактично не навчалися.

Репетиторка 180 дітей описала дикий хаос у школах під час тривог фото 5
Скріншоти коментарів під дописом репетиторки Марії Воротило у Facebook

Нагадаємо, «Главком» уже писав, що повітряні тривоги створюють додаткові проблеми для роботи шкіл. Зокрема, через тривале перебування дітей в укриттях виникають труднощі з організацією харчування: готові порції можуть залишатися невикористаними, а школи змушені шукати спосіб адаптувати графік прийому їжі до безпекової ситуації.

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Теги: школа укриття навчання школярі

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