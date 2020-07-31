Міносвіти збільшило кількість бюджетних місць на дев’ять спеціальностей



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Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня

Міністерство збільшило держзамовлення на підготовку бакалаврів технічного та освітнього профілю

Цього року 84,6 тисяч першокурсників зможуть навчатися коштом держави на бакалавраті, зокрема 77,6 тисяч - на денній формі. Крім того, у Міносвіти збільшили держзамовлення на дев’ять галузей технічного та освітнього профілю.

Як повідомляє Міністерство освіти та науки, цьогоріч на 11% збільшилася кількість випускників 11-х класів, тому і держзамовлення на бакалаврат та магістратуру на основі повної загальної середньої освіти збільшили.

Зокрема, Міністерство збільшило держзамовлення на підготовку бакалаврів технічного та освітнього профілю:

Інформаційні технології — на 39,9%;

Механічна інженерія — на 13,3%;

Електрична інженерія — на 11,6%;

Виробництво та технології — на 11,1%;

Гуманітарні науки — на 10,8%;

Хімічна та біоінженерія — на 10,0%;

Електроніка та телекомунікації — на 10,0%;

Аграрні науки та продовольство — на 9,1%;

Математика та статистика — на 8,8%.

Водночас фінансування зменшили на ті спеціальності, випускників яких забагато на ринку праці:

Сфера обслуговування — на 47,4%:

Журналістика — на 30,3%;

Управління та адміністрування — на 24,0%;

Право — на 17,6%;

Соціальні та поведінкові науки — на 11,6%;

Міжнародні відносини — на 6,3%.

Крім того, на бюджет на магістратуру після бакалаврату зможуть вступити 45 тисяч абітурієнтів, а на магістратуру на основі повної загальної середньої освіти — 6,04 тисячі абітурієнтів (це стосується медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування).

На аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місце відповідно.

Максимальну кількість бюджетних місць за кожною спеціальністю заклади освіти публікують на своїх сайтах.

Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня

До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%