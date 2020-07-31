Міносвіти збільшило кількість бюджетних місць на дев’ять спеціальностей
Міністерство збільшило держзамовлення на підготовку бакалаврів технічного та освітнього профілю
Цього року 84,6 тисяч першокурсників зможуть навчатися коштом держави на бакалавраті, зокрема 77,6 тисяч - на денній формі. Крім того, у Міносвіти збільшили держзамовлення на дев’ять галузей технічного та освітнього профілю.
Як повідомляє Міністерство освіти та науки, цьогоріч на 11% збільшилася кількість випускників 11-х класів, тому і держзамовлення на бакалаврат та магістратуру на основі повної загальної середньої освіти збільшили.
Зокрема, Міністерство збільшило держзамовлення на підготовку бакалаврів технічного та освітнього профілю:
- Інформаційні технології — на 39,9%;
- Механічна інженерія — на 13,3%;
- Електрична інженерія — на 11,6%;
- Виробництво та технології — на 11,1%;
- Гуманітарні науки — на 10,8%;
- Хімічна та біоінженерія — на 10,0%;
- Електроніка та телекомунікації — на 10,0%;
- Аграрні науки та продовольство — на 9,1%;
- Математика та статистика — на 8,8%.
Водночас фінансування зменшили на ті спеціальності, випускників яких забагато на ринку праці:
- Сфера обслуговування — на 47,4%:
- Журналістика — на 30,3%;
- Управління та адміністрування — на 24,0%;
- Право — на 17,6%;
- Соціальні та поведінкові науки — на 11,6%;
- Міжнародні відносини — на 6,3%.
Крім того, на бюджет на магістратуру після бакалаврату зможуть вступити 45 тисяч абітурієнтів, а на магістратуру на основі повної загальної середньої освіти — 6,04 тисячі абітурієнтів (це стосується медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування).
На аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місце відповідно.
Максимальну кількість бюджетних місць за кожною спеціальністю заклади освіти публікують на своїх сайтах.
Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня
До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%