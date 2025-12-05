Головна Країна Наука та освіта
Свириденко: Військова підготовка для студентів-медиків стане обов'язковою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами глави уряду, наразі офіцерів запасу готують 33 кафедри українських вишів
фото: Юлія Свириденко

Уряд оновлює перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть підготовку офіцерів запасу

Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Посилюємо військову підготовку у вищій освіті. Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини»,– розповіла глава уряду.

За словами Свириденко, уряд оновить перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку. Крім цього, буде уточнено професійний стандарт – вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу. «Навчальні програми будуть деталізовані й посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%», – додала вона.

Глава уряду повідомила, що наразі офіцерів запасу готують 33 кафедри українських вишів. «Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13276, який повертає обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Це рішення, ініційоване Комітетом Ради з питань здоров’я нації у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Згідно з новим законом, усі студенти медичних та фармацевтичних спеціальностей, придатні до військової служби за станом здоров’я та які пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити таку підготовку. Це стосується як державних, так і приватних вишів, які готують магістрів.

З 2006 року така підготовка була добровільною, але її повернення до обов'язкового формату зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби.

