Геройка чи Героїня? Мовознавиця пояснила, чи треба утворювати фемінітив до «Героя України»

Мовознавиця пояснила, як правильно утворювати фемінітиви до почесних звань

Філологиня Ольга Васильєва пояснила, що від звання «Герой України» слід утворювати фемінітив, і запропонувала варіант «Героїня України». Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

За словами мовознавиці, фемінітив слід утворювати навіть від таких титулів, як «Герой України». Правильний варіант – «Героїня України».

Зазначимо, мовознавиця назвала слово, яким можна замінити непопулярну «членкиню». Замість «членкині», яка не притаманна українській мові, варто використовувати слово «членка», адже воно має українське походження та використовувалося ще в минулому столітті.

Раніше Ольга Васильєва пояснила, за яким саме принципом будуються фемінітиви, а також коли варто вживати той чи інший суфікс у фемінітивах. Люди плутаються, як саме має будуватися фемінітив, тому що від слова «міністр» утворюється «міністерка», проте від «педіатра» чи «психіатра» утворюється «педіатриня» та «психіатриня» відповідно.

Деякі українці не сприймають фемінітиви з декількох причин. Однією з них є те, що противники фемінітивів ніколи їх не використовували. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець.

Нагадаємо, Міністерство економіки внесло зміни до класифікатора професій, дозволивши за бажання використовувати фемінітиви у кадровій документації.

Як повідомлялося, в Інституті мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук України вважають, що часте вживання нових фемінітивів має певні ризики.