Зеленський підписав зміни до закону про освіту
Зазначені зміни забезпечують можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, в які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл
Президент Володимир Зеленський підписав закон №764-IX «Про внесення змін до пункту 3 розділу X «Перехідні та прикінцеві положення» закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі». Про це повідомляє в п'ятницю пресслужба глави держави.
«Документ вносить зміни до підпункту 8 пункту 3 прикінцевих та перехідних положень закону України «Про повну загальну середню освіту» у новій редакції», - йдеться у повідомленні.
Зазначені зміни забезпечують можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, в які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл.
«Це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту. Отже, створюється підґрунтя для поступового реформування таких інституцій з урахуванням інтересів усіх учасників освітнього процесу», - наголошується в повідомленні.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, 5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.
Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.
8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.
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