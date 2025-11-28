Мовний скандал у чернівецькому ліцеї: Лубінець взяв ситуацію під особистий контроль

Директорка неодноразово проводила бесіди з педагогинею, але вони не дали результату

У Чернівцях у ліцеї №5 «Оріяна» вчителька географії образила учня 11-Б класу, назвавши його «скотиною» за прохання перейти на українську мову під час заняття. Цей інцидент був зафіксований на відео, яке з’явилося у соцмережах 21 листопада 2025 року. Про це повідомили в представництві Уповноваженого з прав людини в Чернівецькій області, пише «Главком».

У відповідь на подію, учні колективно звернулися до директора школи 21 листопада. У результаті, 24 листопада розпочалося службове розслідування, а станом на 25 листопада готувалася процедура відсторонення вчительки від обов'язків класного керівника.

Шкільний омбудсман оперативно відреагував, повідомивши адміністрацію про порушення прав учнів, проінформувавши їх щодо механізмів захисту прав у школі та сприяючи поданню колективного звернення.

Учні підтвердили, що подібна поведінка педагогині мала систематичний характер і неодноразово виявлялася у вигляді грубих образ, принижень та ігнорування державної мови. Це порушує статті 28 та 29 Конвенції ООН про права дитини та законодавство України щодо функціонування державної мови в освіті.

Зокрема, очільниця управління освіти Чернівців Ірина Ткачук заявила:

«Дванадцятий рік війни… Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його «скотиною»! … Я не знаю, як відреагували на це батьки, але переконана, що такі «педагоги» не можуть працювати в українській школі».

Вона також додала, що якщо в учительки лишилась хоча б крапля гідності чи совісті – вона має піти з закладу добровільно вже сьогодні, не чекаючи звільнення.