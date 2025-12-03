Головна Країна Наука та освіта
Формат вступної кампанії 2026 року: Рада прийняла закон

glavcom.ua
Рада прийняла закон щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

«Законопроєкт розроблено з метою необхідності забезпечення організації вступної кампанії 2026 року в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Прийняття законопроєкту сприятиме забезпеченню безпеки вступників під час проведення вступної кампанії 2026 року, формуванню контингенту здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, збереженню інтелектуального потенціалу нації, стимулюватиме до навчання в Україні, знизить соціальну напругу в суспільстві в частині визначеності правил та вимог вступної кампанії 2026 року і проходження державної підсумкової атестації», – йдеться у повідомленні.

Голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю.

«Як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА). ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти. Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році», – наголосив Бабак.

До слова, Міністерство освіти і науки ініціює запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

