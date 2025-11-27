Радіодиктант національної єдності 2025: оголошено переможців

Жодної помилки не припустились у радіодиктанті шестеро людей

Сьогодні, 27 листопада, оголошено переможців радіодиктанту національної єдності-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне мовлення».

Жодної помилки не припустились у радіодиктанті шестеро людей:

Голошивець Аліна.

Данилюк Альона.

Семенов Євгеній.

Сидорук Ольга.

Шура Галина.

Щербина Дмитро.

З однією помилкою текст написали одинадцятеро людей:

Бойко Наталія.

Бондар Андрій.

Войлокова Анжеліка.

Гончарова Діана.

Зубрицька Ірина.

Купрійчук Ганна.

Левченко Оксана.

Мисишин Руслана.

Паламарчук Світлана.

Тесленко Володимир.

Халявка Дарина.

Загалом на перевірку надійшло понад 11 200 текстів, більшість з них електронною поштою, але є і паперові листи, які, зокрема, прислали з Італії, США та Бельгії. Електронні листи надіслали цього року з різних куточків планети: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шотландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Грузія, Молдова, Німеччина, Норвегія, Естонія, Литва, Ізраїль, Ірландія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Йорданія, Бразилія, Канада, США, Кіпр, Китай, Мальта, ОАЕ, ПАР, Туреччина, Японія, Південна Корея.

Як відомо, 27 жовтня відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – подія, яка вже понад чверть століття об’єднує українців у всьому світі любов’ю до рідного слова.

Авторка диктанту Євгенія Кузнєцова відзначила, що текст об’єднує українців. Незалежно від складності слів чи пунктуації, учасники разом обговорюють результати та діляться враженнями.

Крім цього, під час прямого етеру «Суспільного» учасниця та рекордсменка радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк зі Львова розкритикувала текст, написаний Євгенією Кузнєцовою. Вона заявила, що він «звалив її наповал» та те, що він був погано прочитаний. Також Христина Гоянюк назвала текст диктанту «дурнуватим».

Згодом голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький відреагував на інцидент з вимкненням з прямого ефіру багаторічної переможниці національного радіодиктанту Христини Гоянюк, яка розкритикувала цьогорічний текст. Він перепросив за дії ведучого та пообіцяв провести редакторську роботу.