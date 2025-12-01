Мовний скандал у Чернівцях: учительку, яка обізвала учня через українську мову, звільнено
Вчителька географії назвала одинадцятикласника «скотиною» за прохання перейти на українську під час заняття
У Чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» звільнили вчительку географії, яка на прохання учня перейти на українську мову, обізвала його «скотиною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директорку освітнього закладу Галину Абрам'юк у коментарі «Укрінформу».
«Сьогодні комісія зі службового розслідування завершила роботу і складено відповідний акт. Вчителька написала заяву і я видала наказ про її звільнення», – сказала директорка ліцею.
За словами Абрам'юк, минулого тижня вчительку відсторонили від обов'язків класного керівника. А вже у понеділок, 1 грудня, відбулося звільнення. У закладі запевняють, що при звільненні дотримувалися усіх чинних норм законодавства України.
Нагадаємо, у Чернівцях у ліцеї №5 «Оріяна» вчителька географії образила учня 11-Б класу, назвавши його «скотиною» за прохання перейти на українську мову під час заняття. Цей інцидент був зафіксований на відео, яке з’явилося у соцмережах 21 листопада 2025 року.
У відповідь на подію, учні колективно звернулися до директора школи 21 листопада. У результаті, 24 листопада розпочалося службове розслідування, а станом на 25 листопада готувалася процедура відсторонення вчительки від обов'язків класного керівника.
Шкільний омбудсман оперативно відреагував, повідомивши адміністрацію про порушення прав учнів, проінформувавши їх щодо механізмів захисту прав у школі та сприяючи поданню колективного звернення.
