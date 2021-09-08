Скандал у херсонському виші? Ексвикладачка звинуватила керівництво у махінаціях із виплатами

Педагог розповіла, що не всі співробітники закладу отримали «оздоровчі» виплати

Науково-педагогічні працівники Херсонського державного університету (ХДУ), що звільнилися з вишу протягом цього літа, за негласним рішенням керівництва ХДУ не отримали «оздоровчі» виплати, гарантовані їм ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту». Про це на своїй сторінці у Facebook написала колишня викладачка закладу Ольга Герінбург.

Герінбург підкреслює, що у бюджетні кошти ці виплати були закладені в кошторис ще на початку календарного року, виділені державою та перераховані вишу. Тому їх невиплата має усі ознаки фінансових махінацій з бюджетними коштами.

«При цьому суми оздоровчих не тільки фігурували в розрахункових листах за липень у всіх без винятку співробітників, але з них навіть було утримано 21% прибуткового податку. Тобто, на думку ректорату, викладачі ВНЗ настільки багаті, що можуть платити податки навіть з неотриманих грошей?!», – обурюється Ольга Герінбург.

Також педагогиня зазначає, що подібні випадки у виші відбуваються не вперше. Наприклад, на початку року, коли Вчена рада ХДУ прийняла рішення істотно скоротити розмір надбавок за наукові ступені та звання, хоча кошти на їх виплату в повному обсязі були отримані вишем. Тоді після значного суспільного резонансу скандальне рішення було скасоване, однак натомість керівництво почало примушувати співробітників писати заяви з «проханнями» зменшити їм частку ставки при незмінному режимі навантаження.

«Найсмішніше, що в соцмережах при цьому лицемірно створюється образ турботливого керівництва, яке до глибини душі переживає через те, що престижність педагогічної професії падає, а держава не забезпечує педагогам гідний рівень життя і високу оплату праці. Ось ця атмосфера цинізму і стала для мене вирішальним фактором при прийнятті рішення про звільнення. І, мабуть, не тільки для мене, якщо вже співробітники так стрімко йдуть з ХДУ в інші херсонські виші та школи», – підсумовує викладачка.

Нагадаємо, нещодавно декан харківського університету внутрішніх справ попався на хабарі.

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