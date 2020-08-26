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    Польський університет прийме на безкоштовне навчання відрахованих у Білорусі студентів

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    Польський університет прийме на безкоштовне навчання відрахованих у Білорусі студентів - Польський університет прийме на безкоштовне навчання відрахованих у Білорусі студентів
    Польський університет прийме на безкоштовне навчання відрахованих у Білорусі студентів

    Білоруським студентам необхідно написати лист ректору і надати документ, який підтверджує відрахування

    Університет імені Адама Міцкевича в Познані готовий прийняти на безкоштовне навчання студентів із Білорусі, яких відрахують із вищих навчальних закладів.

    Про це повідомила пресслужба вишу.

    В університеті повідомили, що студентам необхідно написати лист ректору і надати документ, який підтверджує відрахування.

    «Це також висловлювання солідарності академічної спільноти з білоруським суспільством і підтримка його боротьби за вільну, демократичну, громадянську і законослухняну країну», – ідеться в повідомленні.

    У навчальному закладі висловили надію, що протести та акції білоруського суспільства приведуть до щасливого фіналу і бажаних змін у Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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