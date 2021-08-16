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    Декан харківського університету внутрішніх справ попався на хабарі

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    На фото видно, що затриманий має&nbsp;емблему Харківського національного університету внутрішніх справ - Декан харківського університету внутрішніх справ попався на хабарі
    На фото видно, що затриманий має емблему Харківського національного університету внутрішніх справ
    Фото: Офіс генпрокурора

    Декан вимагав у громадянина $15 тисяч за сприяння у вступі до аспірантури

    Декана факультету одного з харківських вишів викрили на отриманні хабара. Про повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Назва вишу не повідомляється, проте на фото, оприлюдненому на сайті Офісу генпрокурора, видно, що на затриманому – форма з нашивкою емблеми Харківського національного університету внутрішніх справ.

    За даними слідства, декан вимагав у громадянина $15 тисяч за сприяння у вступі до аспірантури одного з Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: $7500 надати в найкоротші терміни перед вступом, а решта – безпосередньо перед захистом дисертації.

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    Декан харківського університету внутрішніх справ попався на хабарі
    Декан харківського університету внутрішніх справ попався на хабарі

    Першу частину неправомірної вигоди – $3500 декан факультету отримав 29 липня.

    При отриманні 16 серпня ще $4000 його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

    Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.

    Теги: Харків МВС корупція в Україні хабар освіта Офіс Генерального прокурора навчання поліція
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    Декан харківського університету внутрішніх справ попався на хабарі