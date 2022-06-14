Києво-Могилянська академія відкриє кампуси в Європі та Північній Америці

Перші 20 студентів НаУКМА вже прибули на навчання в Університет Торонто

Програма створена передусім для українців, які опинилися за кордоном

Києво-Могилянська академія запускає проєкт Global Kyiv-Mohyla Academy. У межах проєкту університет викладатиме курси та дисципліни спільно з європейськими та північно-американськими закладами вищої освіти в змішаному, онлайн- та офлайн-форматах.

Перші 20 студентів НаУКМА вже прибули на навчання в Університет Торонто. У вересні до канадського університету приїдуть ще 100 людей, така сама кількість студентів прибуде й у січні 2023-го.

Також збираються відкрити кампуси в Гіссенському університеті, університетах Вільнюса та Глазго. Перелік університетів-партнерів розширюватиметься, зокрема, його мають поповнити закладами вищої освіти в США.

Програма створена передусім для українців, які опинилися за кордоном. Водночас у НаУКМА планують також надавати можливість студентам, які залишилися в Україні, брати участь у семестровій міжнародній мобільності до одного з кампусів Могилянки за кордоном хоча б раз впродовж навчання на бакалавраті.

Нагадаємо, 11 українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу.

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