11 українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу

Найкращим українським закладом освіти визнаний Харківський національний університет ім. Каразіна

11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу за версією QS World University Rankings 2022 року.

За результатами цьогорічного рейтингу, який є одним з найпопулярніших у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів, найкращим українським закладом освіти визнаний Харківський національний університет ім. Каразіна. Університет увійшов до 541-550 позицій світового рейтингу.

Українські виші у рейтингу найкращих університетів світу

Друге місце серед українських вишів посів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (651-700 у світовому рейтингу).

Третє місце національного рейтингу відведено Київському національному університету ім. Шевченка (651-700 місце світового рейтингу).

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського» отримав четвертий показник успішності в українській частині рейтингу (701-750).

Національний університет «Львівська політехніка» та Сумський державний університет ділять п'яту та шосту позицію з однаковими показниками у світовому рейтингу (801-1000).

З сьомої по десяту сходинках національного рейтингу розташувалися Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Одеський національний університет ім. Мечникова (1001-1200).

Також своє місце у QS World University Rankings отримав Національний університет біоресурсів і природокористування України. Його місце у національному рейтингу – 11, світова позиція 1201-1400.

У п’ятірку найкращих вишів світу цього року увійшли:

Массачусетський технологічний інститут. Кембриджський університет Стенфордський університет Оксфордський університет Гарвардський університет

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